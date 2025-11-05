به گزارش ایلنا، در یک دیدار حساس استقلال عصر امروز به مصاف الوحدات خواهد رفت و شاگردان ریکاردو ساپینتو در تلاش هستند سه امتیاز این دیدار را بگیرند.

دروازه استقلال به احتمال فراوان با آنتونیو آدان بسته خواهد شد؛ چرا که حبیب فرعباسی، گزینه مورد اعتماد ریکاردو ساپینتو در رقابت‌های آسیایی، به دلیل مصدومیت در دسترس نیست.

خط دفاع این تیم با حضور سامان فلاح و رستم آشورماتوف در دفاع میانی و حسین گودرزی و صالح حردانی در جناحین، همچنان ثبات نسبی خود را حفظ کرده و تغییرات جدی در آن پیش‌بینی نمی‌شود.

در خط میانی، ترکیب برنده هفته‌های گذشته به احتمال زیاد حفظ خواهد شد و امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، مهران احمدی و منیر الحدادی وظیفه تغذیه خط حمله را بر عهده خواهند داشت.

خط حمله استقلال نیز با غیبت کوشکی، احتمالاً متشکل از یاسر آسانی و محمدرضا آزادی خواهد بود تا مثلث هجومی تیم همچنان تهدیدکننده باشد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوحدات اردن:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی و محمدرضا آزادی

