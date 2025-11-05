خبرگزاری کار ایران
معجزه‌ای که اتفاق نیفتاد

صابر کاظمی در ۲۶ سالگی درگذشت

صابر کاظمی در ۲۶ سالگی درگذشت
صابر کاظمی، دریافت‌کننده چپ‌دست و از استعدادهای شاخص والیبال ایران، بامداد امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) بر اثر عارضه مغزی درگذشت و جامعه ورزش کشور را سوگوار کرد.

به گزارش ایلنا، صابر کاظمی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چهره‌های امیدبخش این رشته شناخته می‌شد، پس از یک دوره کوتاه بستری در بیمارستان، صبح امروز در سن ۲۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

کاظمی در آغاز فصل جاری برای حضور در ترکیب تیم الریان قطر قرارداد بسته بود، اما روز جمعه ۲۵ مهر در جریان تمرینات ریکاوری دچار مشکل حاد مغزی شد و به‌سرعت به یکی از مراکز درمانی دوحه منتقل شد. با پیگیری‌های فدراسیون والیبال، او دوشنبه پنجم آبان به تهران انتقال یافت تا روند درمان در داخل کشور ادامه یابد، اما بنا بر اعلام تیم پزشکی، تلاش‌ها برای بازگرداندن شرایط جسمی او نتیجه‌ای نداشت.

ستاره جوان والیبال ایران سابقه بازی در تیم‌های باشگاهی داخلی و حضور در ترکیب تیم ملی را در کارنامه داشت و در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از امیدهای آینده این رشته مورد توجه اهالی والیبال قرار گرفته بود.

