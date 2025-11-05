سیمئونه: پیروزی در چنین مسابقهای آسان نبود
اتلتیکو مادرید در دیداری سخت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، برابر یونیون سنژیلواز بلژیک به پیروزی رسید؛ دیداری که شاگردان سیمئونه در دقایق پایانی با خطر از دست دادن برتری روبهرو شدند.
به گزارش ایلنا، شاگردان دیگو سیمئونه در ورزشگاه متروپولیتانو شبی پرتنش را پشت سر گذاشتند و در حالی که با سه گل از حریف پیش افتاده بودند، در دقایق پایانی تحت فشار تیم بلژیکی قرار گرفتند.
دیگو سیمئونه پس از بازی در نشست خبری گفت:
ما با تیمی سرسخت روبهرو بودیم. حتی اینتر هم که در بازی قبلی چهار گل به آنها زد، تا دقیقه ۴۱ موفق به گلزنی نشده بود. یونیون تیمی منسجم و خطرناک در ضدحملات است. در نیمه دوم از خستگی آنها استفاده کردیم و توانستیم موقعیتهای بیشتری خلق کنیم.
سرمربی اتلتیکو افزود:
گل اول فوقالعاده بود؛ جولیانو بهخوبی از قدرت بدنیاش بهره برد. خولین نیز با ضربهای تماشایی گل دوم را زد. در دقایق پایانی حریف با بازیکنان بلندقد خود روی ضربات ایستگاهی خطرناک شد، اما یورنته در ضدحملهای سریع بازی را بست. مسابقهای سخت و فشرده بود و خوشحالیم که برنده شدیم.
سیمئونه در پایان درباره عملکرد جولیانو گفت:
او بازیکنی جاهطلب است و مدام به دنبال پیشرفت است. برای رسیدن به جایگاه مورد نظرش باید فروتنیاش را حفظ کند و با انگیزه ادامه دهد.