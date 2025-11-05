پیروزی لیورپول و بایرن مونیخ در حساس ترین دیدارهای هفته/ توقف یوونتوس و المپیاکوس با طارمی

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های شب نخست هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) جدال بزرگ هفته بین لیورپول و رئال مادرید به سود تیم انگلیسی خاتمه یافت‌؛ جایی که لیورپول در ورزشگاه خانگی خود، آنفیلد پذیرای رئال بود و موفق شد با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد.

تک گل این بازی را الکسیس مک‌آلیستر در دقیقه 61 وارد دروازه تیم تحت هدایت ژابی آلونسو کرد.

در بازی همزمان؛ بایرن مونیخ 10 نفره در ورزشگاه پارک‌دوپرنس به میهمانی مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاری‌سن‌ژرمن رفت و در پایان به پیروزی 2 بر یک رسید.

در این بازی ابتدا لوئیس دیاس در دقایق 4 و 32 بریس کرد و در ادامه با دریافت کارت قرمز در دقیقه 7+45 از میدان مسابقه اخراج شد. در نیمه دوم پاریسی‌ها توسط ژوائو نوس در دقیقه 74 یکی از گل‌های خورده را جبران کردند، ضمن اینکه پیشتر و در دقیقه 22 گل این تیم که توسط عثمان دمبله از خط دروازه بایرن گذشت از سوی VAR مردود اعلام شد.

در دیگر بازی؛ یوونتوس در اولین بازی اروپایی سرمربی جدید خود، اسپالتی میزبان اسپورتینگ لیسبون در ورزشگاه آلیانتس بود و با تساوی یک - یک متوقف شد.

دوشان ولاهوویچ در دقیقه 34 پاسخ گل دقیقه 12 آرائوخو را داد.

همچنین اتلتیکومادرید نیز در یک بازی خانگی و تقریباً آسان به میزبانی از سن‌ژیلوا در ورزشگاه متروپولیتانو پرداخت و در پایان به برتری 3 بر یک رسید.

خولین آلوارس (39)، کانر کالاگر (72) و مارکوس یورنته (6+90) در این دیدار برای روخی‌بلانکو گلزنی کردند.

المپیاکوس، تیم یونانی که مهدی طارمی را نیز در اختیار دارد؛ در خانه با تساوی یک - یک مقابل آیندهوون متوقف شد.

طارمی، مهاجم ایرانی تیم آتنی از دقیقه 73 به میدان رفت.

در دو بازی آخر نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

بوده صفر - موناکو یک

تاتنهام 4 - کپنهاگن صفر

پرونده رقابت‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 امشب و با برگزار 9 بازی دیگر بسته می‌شود.

