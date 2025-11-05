آلونسو: اشتباهات جزئی ما را در آنفیلد تنبیه ک
سرمربی رئال مادرید پس از شکست یکبرصفر تیمش مقابل لیورپول در آنفیلد، عملکرد شاگردانش را قابل قبول دانست و تأکید کرد که اشتباهات جزئی باعث از دست رفتن امتیاز این دیدار شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه یکبرصفر مقابل لیورپول شکست خورد. تکگل این مسابقه را الکسیس مک آلیستر با ضربه سر وارد دروازه تیبو کورتوا کرد تا شاگردان ژابی آلونسو شب دشواری را در آنفیلد پشت سر بگذارند.
آلونسو در نشست خبری پس از بازی گفت: دیدار متعادلی بود و در بخشهایی از نیمه دوم حتی کنترل را در دست داشتیم. اما چند خطای بیمورد باعث شد ابتکار عمل را از دست بدهیم و در نهایت همان جزئیات نتیجه را رقم زد.
او درباره عملکرد خط میانی رئال توضیح داد: نفوذ به محوطه جریمه لیورپول سخت بود، زیرا آنها فضاها را بستند. بازی نیاز به صبر داشت و ما بهتدریج زمین را در اختیار گرفتیم، ولی در لحظات کلیدی دقت لازم را نداشتیم.
سرمربی رئال در خصوص تغییر پست ادواردو کاماوینگا گفت: قصد داشتیم با اضافه کردن یک هافبک چهارم، فشار بیشتری از جناحین وارد کنیم. در ادامه با توجه به شرایط بازی، جای او و آردا را عوض کردیم و عملکردشان قابل قبول بود.
آلونسو در پایان اظهار داشت: این شکست با بازی مقابل اتلتیکو متفاوت بود. امروز تیم جنگید، انگیزه داشت و در برخی بخشها تنها کمبودهایی جزئی وجود داشت. مطمئنم در ادامه مسابقات، از این تجربه استفاده خواهیم کرد.