اسپالتی: یوونتوس در مسیر پیشرفت است
لوچانو اسپالتی، سرمربی یوونتوس، پس از تساوی برابر اسپورتینگ لیسبون در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، عملکرد شاگردانش را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت تیمش هنوز در حال پیشرفت است اما از روحیه و کیفیت بازیکنان رضایت دارد.
به گزارش ایلنا، یوونتوس در دیداری دشوار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، برابر اسپورتینگ لیسبون با تساوی ۱-۱ متوقف شد. لوچانو اسپالتی پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیمش، تأکید کرد که شاگردانش در مسیر رشد و هماهنگی بیشتر قرار دارند.
سرمربی یوونتوس درباره روند بازی گفت:
اسپورتینگ تیمی باکیفیت است که در پرس و مالکیت توپ عملکرد بالایی دارد. شروع دشواری داشتیم اما در ادامه واکنش خوبی نشان دادیم و شاید شایسته پیروزی هم بودیم. با این حال، توپهای زیادی از دست دادیم و گاهی نظم تیمیمان از بین رفت. خوشحالم که بازیکنانم در طول بازی تفاوت ایجاد کردند و با وجود نوسان، نمایش قابلقبولی داشتند.
او درباره سبک بازی تیمش افزود:
در برخی لحظات بیش از حد تهاجمی شدیم. اسپورتینگ وقتی توپ را در اختیار دارد، در فضاهای محدود بسیار خوب عمل میکند. با این وجود، توانستیم بازی مالکانه را از آنها بگیریم و ضدحملههای موثری بزنیم. اگر با همین انگیزه ادامه دهیم، تیمی جذابتر و کاملتر خواهیم شد.
اسپالتی در پاسخ به پرسشی درباره سرعت بازی یوونتوس در مقایسه با تیمهای دیگر اروپا اظهار کرد:
سرعت انتقال توپ عامل تعیینکننده است. باید یاد بگیریم که در لحظه مناسب تصمیم بگیریم — چه زمانی توپ را به گردش درآوریم و چه زمانی سریعتر عمل کنیم. این هوشمندی در انتخاب لحظه، کلید پیشرفت ماست.
سرمربی یوونتوس همچنین از فضای مثبت ورزشگاه خانگی تیمش تمجید کرد و گفت:
جو استادیوم فوقالعاده بود. حضور پرشور تماشاگران انرژی خاصی به بازیکنان میدهد. باید در برخی جزئیات بهتر شویم، اما با اتحاد و تلاش جمعی میتوانیم به موفقیت برسیم.