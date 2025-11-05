خبرگزاری کار ایران
اتلتیکو ۳ - ۱ سن ژیلواز: پیروزی نفس‌گیر اتلتیکو مادرید مقابل یونیون سنت‌ژیلواز در دقایق پایانی
کد خبر : 1709647
اتلتیکو مادرید در دیداری پرتنش از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، با گل دیرهنگام مارکوس یورنته موفق شد یونیون سنت‌ژیلواز بلژیک را شکست دهد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در شبی پراضطراب در ورزشگاه متروپولیتانو، با نتیجه سه بر دو از سد یونیون سنت‌ژیلواز گذشت و دومین پیروزی خود را در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به‌دست آورد.

بازی برای اتلتیکو چندان آسان آغاز نشد. شاگردان سیمئونه که به نظر می‌رسید حریف بلژیکی را دست‌کم گرفته‌اند، در نیمه نخست بازی پراکنده‌ای ارائه دادند و چند بار در خط دفاعی غافلگیر شدند. با این حال، جولیانو سیمئونه در ادامه روی پاس باریوس دروازه حریف را گشود تا تیمش با برتری به رختکن برود. پیش از پایان نیمه، ضربه مولینا به تیر دروازه برخورد کرد و گل گریزمان نیز به‌دلیل آفساید مردود شد.

در نیمه دوم نیز روند پرنوسان اتلتیکو ادامه داشت. گل دوم توسط کانر گالاگر ثبت شد، اما اشتباهات دفاعی باعث شد سایکس برای یونیون اختلاف را کاهش دهد. در دقایق پایانی، پاتریس مهاجم حریف بهترین فرصت را برای تساوی از دست داد و ضربه سر او به دستان اوبلاک برخورد کرد. در ادامه، مارکوس یورنته در دقیقه ۹۰+۶ گل سوم را به ثمر رساند تا اتلتیکو از یک تساوی تلخ فرار کند.

با این نتیجه، اتلتیکو مادرید سه امتیاز ارزشمند کسب کرد اما عملکرد نامطمئن این تیم نشان داد که در لیگ قهرمانان، هیچ حریفی را نمی‌توان آسان گرفت.

 

