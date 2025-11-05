لیورپول ۱ - ۰ رئال مادرید؛ پیروزی ارزشمند لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا
تیم فوتبال لیورپول با ارائه نمایشی منسجم و برتر، موفق شد رئال مادرید را در ورزشگاه آنفیلد شکست دهد.
به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای حساس لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول در حضور هوادارانش میزبان رئال مادرید بود و توانست با عملکردی منظم و پرانرژی، شاگردان ژابی آلونسو را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.
در نیمه نخست، تیبو کورتوا با چند واکنش تماشایی دروازه رئال را بسته نگه داشت و اجازه نداد شوتهای سوبوسلای و ویرتز به گل تبدیل شود. در مقابل، مهاجمان رئال از جمله امباپه و وینیسیوس فرصتهای خوبی را از دست دادند. صحنه مشکوک هند شوامنی در محوطه جریمه نیز با تصمیم داور و تأیید VAR بدون اعلام پنالتی پایان یافت.
لیورپول در نیمه دوم فشار حملاتش را افزایش داد و در دقیقه ۶۱ سرانجام به گل رسید. ارسال دقیق سوبوسلای از روی ضربه ایستگاهی با ضربه سر مکآلیستر همراه شد و توپ از دستان کورتوا عبور کرد تا آنفیلد غرق در شادی شود.
در ادامه تلاش رئال برای بازگشت نتیجه ثمری نداشت و واکنشهای متوالی کورتوا مانع از سنگینتر شدن شکست شد. این دیدار با برتری لیورپول به پایان رسید تا اشلوت و شاگردانش با روحیهای بالا به بازیهای آینده بروند، در حالی که آلونسو باید برای بازگرداندن تیمش به مسیر پیروزی چارهای بیندیشد.
ترکیب لیورپول: مامارداشویلی، کانر بردلی، کوناته، فندایک، رابرتسون، گراونبرخ، مکآلیستر، سوبوسلای، صلاح، اکیتیکه، ویرتز
ترکیب رئال مادرید: کورتوا، والورده، میلیتائو، هویسن، کارراس، شوامنی، کاماوینگا، آردا گولر، بلینگام، وینیسیوس، امباپه