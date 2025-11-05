خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیورپول ۱ - ۰ رئال مادرید؛ پیروزی ارزشمند لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا

لیورپول ۱ - ۰ رئال مادرید؛ پیروزی ارزشمند لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا
کد خبر : 1709644
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال لیورپول با ارائه نمایشی منسجم و برتر، موفق شد رئال مادرید را در ورزشگاه آنفیلد شکست دهد.

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای حساس لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول در حضور هوادارانش میزبان رئال مادرید بود و توانست با عملکردی منظم و پرانرژی، شاگردان ژابی آلونسو را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.

در نیمه نخست، تیبو کورتوا با چند واکنش تماشایی دروازه رئال را بسته نگه داشت و اجازه نداد شوت‌های سوبوسلای و ویرتز به گل تبدیل شود. در مقابل، مهاجمان رئال از جمله امباپه و وینیسیوس فرصت‌های خوبی را از دست دادند. صحنه مشکوک هند شوامنی در محوطه جریمه نیز با تصمیم داور و تأیید VAR بدون اعلام پنالتی پایان یافت.

لیورپول در نیمه دوم فشار حملاتش را افزایش داد و در دقیقه ۶۱ سرانجام به گل رسید. ارسال دقیق سوبوسلای از روی ضربه ایستگاهی با ضربه سر مک‌آلیستر همراه شد و توپ از دستان کورتوا عبور کرد تا آنفیلد غرق در شادی شود.

در ادامه تلاش رئال برای بازگشت نتیجه ثمری نداشت و واکنش‌های متوالی کورتوا مانع از سنگین‌تر شدن شکست شد. این دیدار با برتری لیورپول به پایان رسید تا اشلوت و شاگردانش با روحیه‌ای بالا به بازی‌های آینده بروند، در حالی که آلونسو باید برای بازگرداندن تیمش به مسیر پیروزی چاره‌ای بیندیشد.

ترکیب  لیورپول: مامارداشویلی، کانر بردلی، کوناته، فن‌دایک، رابرتسون، گراونبرخ، مک‌آلیستر، سوبوسلای، صلاح، اکیتیکه، ویرتز

ترکیب رئال مادرید: کورتوا، والورده، میلیتائو، هویسن، کارراس، شوامنی، کاماوینگا، آردا گولر، بلینگام، وینیسیوس، امباپه

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ