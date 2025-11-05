به گزارش ایلنا، در دیدار حساس مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا میان پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ، اشرف حکیمی در دقایق پایانی نیمه نخست پس از برخوردی سنگین با لوئیس دیاز مصدوم شد و با درد فراوان زمین مسابقه را ترک کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که دقایقی پیش از آن نیز عثمان دمبله به‌دلیل آسیب‌دیدگی از ترکیب پاریسی‌ها خارج شده بود.

بر اساس تصاویر تلویزیونی، حکیمی هنگام خروج از زمین به سختی راه می‌رفت و در حالی که اشک می‌ریخت، با کمک کادر پزشکی به رختکن منتقل شد. داور مسابقه در ابتدا خطا را اعلام نکرد اما با بررسی VAR، لوئیس دیاز را به دلیل تکل از پشت با کارت قرمز مستقیم اخراج کرد.

پس از این صحنه، ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، نسبت به تصمیم داور اعتراض داشت اما پس از مشاهده وضعیت جسمانی مدافع مراکشی، واکنش تندی نشان نداد. در ادامه گزارش‌ها حاکی از آن است که در تونل ورزشگاه پارک دو پرنس نیز تنش لفظی میان بازیکنان دو تیم شکل گرفته است.

مصدومیت حکیمی نگرانی بزرگی برای پاری‌سن‌ژرمن و تیم ملی مراکش ایجاد کرده است. هنوز جزئیات دقیق از نوع آسیب‌دیدگی او اعلام نشده اما با توجه به شدت درد، احتمال غیبت او در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا که از ۲۱ دسامبر تا ۱۸ ژانویه در مراکش برگزار می‌شود، وجود دارد.

