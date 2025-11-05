به گزارش ایلنا، احسان حاج‌صفی پس از تساوی ۲ بر ۲ سپاهان مقابل آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا، با ابراز ناراحتی از نتیجه به‌دست‌آمده گفت: بازی رفت‌مان هم به همین شکل پیش رفت. بعد از اینکه گل اول را زدیم، برای دقایقی تمرکز خود را از دست دادیم و حریف از همین غفلت استفاده کرد. در این دیدار هم دقیقاً چنین اتفاقی افتاد و با وجود برتری فنی، نتیجه را از دست دادیم.

او با عذرخواهی از هواداران سپاهان افزود: در روزی که می‌توانستیم با اختلاف پیروز شویم، متأسفانه دو امتیاز حساس از دست رفت. هواداران‌مان همیشه پشت تیم هستند و واقعاً از حمایتشان ممنونم. متأسفانه نتوانستیم با پیروزی دلشان را شاد کنیم، اما قول می‌دهیم در بازی‌های آینده جبران کنیم.

کاپیتان سپاهان درباره عملکرد تیمش در این دیدار اظهار داشت: از نظر فنی برتر بودیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم، اما توپ‌ها وارد دروازه نمی‌شد. هیچ بازیکنی ضعیف نبود؛ همه با تمام توان جنگیدند. واقعاً گاهی فوتبال روی بدش را نشان می‌دهد و این فقط بدشانسی است، نه کمبود کیفیت.

او درباره دریافت گل نخست گفت: گل اول را روی اشتباه فردی خوردیم و همین جزئیات در سطح آسیا تعیین‌کننده است. بازیکنان سپاهان همگی باکیفیت و باتجربه‌اند، اما اشتباه کوچک در چنین سطحی بهای سنگینی دارد.

حاج‌صفی با اشاره به روند رو‌به‌رشد سپاهان از ابتدای فصل افزود: تیم ما از نظر فنی در مسیر خوبی قرار دارد و موقعیت‌سازی‌مان عالی است، اما در گل‌زنی دچار مشکل هستیم. اگر موقعیت‌ها به گل تبدیل می‌شد، قطعاً نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد. دو گل را عملاً با اشتباه خودمان تقدیم حریف کردیم.

وی درباره انتقاد هواداران نیز گفت: هواداران حق دارند ناراحت باشند. تیم آخال از ابتدا برای وقت‌کشی آمده بود و بازی را از جریان انداخت. شاید ما هم در دقایق ابتدایی حریف را دست‌کم گرفتیم. با این حال، همه ما مسئول هستیم و باید در دیدارهای بعدی با تمرکز بیشتری بازی کنیم.

کاپیتان سپاهان در پایان تأکید کرد: لیگ قهرمانان تمام نشده و ما فرصت جبران داریم. سپاهان تیم بزرگی است و با حمایت هواداران‌مان مطمئن باشید در بازی‌های آینده بهتر ظاهر می‌شویم و به جایگاه واقعی‌مان برمی‌گردیم.

