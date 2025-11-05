موضع فدراسیون فوتبال به استعفای شفاهی روانخواه
پس از حاشیههای ایجادشده درباره استعفای شفاهی امید روانخواه از هدایت تیم فوتبال المپیک ایران، نشانهها حاکی از آن است که سرمربی جوان در سمت خود ماندنی است و با حمایت فدراسیون فوتبال به کارش ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، امید روانخواه که بهتازگی هدایت تیم فوتبال المپیک ایران را بر عهده گرفته، پس از اختلافنظرهایی درباره میزان قرارداد اعضای کادر فنی، در جلسهای با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفتوگویی صریح انجام داد. به نظر میرسد پس از این نشست، روند همکاری دو طرف ادامه خواهد داشت.
منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال تأیید کردهاند که جلسه امروز میان تاج و روانخواه فضای مثبتی داشته و قرار نیست تغییری در کادر فنی تیم امید ایجاد شود. در همین زمینه، روزنامه فدراسیون در مطلبی با محوریت حمایت از روانخواه نوشت که صعود تیم امید به جام ملتهای آسیا، آغاز مسیری تازه برای این تیم است و فدراسیون قصد دارد با پشتیبانی کامل از کادر فنی، زمینه موفقیت در مسیر صعود به المپیک و حضور پرقدرت در بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ را فراهم کند.
در بخشی از این گزارش آمده است:
صعود دلپذیر تیم ملی امید به جام ملتهای آسیا پایان راه نیست؛ بلکه شروع حرکتی تازه با هدایت امیدرضا روانخواه است. فدراسیون با تأکید ریاست خود، حمایت لجستیکی و معنوی از بازیکنان و کادر فنی را در اولویت قرار داده تا مسیر صعود تاریخی به المپیک هموار شود.
این رسانه همچنین با تمجید از عملکرد روانخواه، ویژگیهایی مانند همدلی، اتحاد و روحیه جمعی را از شاخصههای اصلی تیم تحت هدایت او دانست و تأکید کرد که فدراسیون همچنان از سرمربی جوان و بازیکنانش پشتیبانی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، با وجود حواشی اخیر، مسیر همکاری امید روانخواه و فدراسیون فوتبال ادامه دارد و هدف مشترک دو طرف، آمادهسازی تیم المپیک برای رقابتهای پیشرو در سطح قاره است.