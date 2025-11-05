نیکفر: از نویدکیا و بازیکنان حمایت کامل دارم

به گزارش ایلنا، نیکفر در پایان بازی مقابل آخال گفت:وقتی اتفاقی می‌افتد، بالاترین شخص پاسخگو در باشگاه من هستم. فوتبال بی‌رحم است و هواداران نتیجه می‌خواهند، اما گاهی توپ‌ها به گل نمی‌نشینند. فوتبال همین جذابیت غیرقابل پیش‌بینی را دارد. تیم حریف از دقیقه ۲۰ وقت‌کشی می‌کرد، با این حال اکنون تیم دوم آسیا هستیم و برای صعود شانس زیادی داریم.

مدیرعامل سپاهان با حمایت از سرمربی تیم گفت:

برخی بازی‌ها گره می‌خورند، اما من از آقای نویدکیا و بازیکنان کاملاً حمایت می‌کنم. از هواداران می‌خواهم در هر شرایطی پشت تیم محبوب‌شان باشند. ما طبق گزارش کادر فنی در نیم‌فصل، نقاط ضعف را شناسایی کرده و تیم را تقویت خواهیم کرد. فعلاً پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته است، اما با باز شدن آن حتماً اقدام خواهیم کرد.

او درباره شرایط تیم افزود:

سپاهان همیشه فوتبال زیبا، هجومی و تماشاگرپسند ارائه می‌دهد. تنها مشکل ما گل‌زنی است. از ابتدای فصل با مصدومیت‌های شدیدی روبه‌رو شدیم. حتی بازیکن فرانسوی جدیدمان هم هنوز به خاطر مصدومیت بازی نکرده است. با این وجود، هواداران باید بدانند که در نیم‌فصل، بر اساس نظر سرمربی، تیم حتماً ترمیم خواهد شد.

نیکفر درباره جایگاه تیم در جدول گفت:

سپاهان اکنون دوم جدول است و در کورس قهرمانی قرار دارد. همه از سپاهان می‌ترسند، بنابراین نباید خودمان باعث تضعیف روحیه تیم شویم. سرمربی فعلی از بدنه باشگاه است و حمایت کامل من را دارد. ما در گذشته مربیان خارجی داشتیم که هفت بازی متوالی باختند، اما کسی به آنها توهین نکرد. اکنون هم باید به محرم فرصت داد تا اشکالات تیم را برطرف کند.

او با اشاره به تغییرات گسترده ترکیب تیم تصریح کرد:

۷۰ درصد تیم نسبت به فصل گذشته تغییر کرده و هماهنگی این مجموعه زمان می‌برد. آقای نویدکیا اشکالات تیمش را می‌داند و ما تمام‌قد پشتیبان او هستیم. به کادر فنی و بازیکنان اطمینان کامل دارم و مطمئنم نتایج به‌زودی بهتر خواهد شد.

مدیرعامل سپاهان درباره حضورش در میان هواداران پس از بازی گفت:

من همیشه معتقدم مدیرعامل باید در کنار هواداران باشد. بعد از بازی بین آن‌ها رفتم تا دغدغه‌هایشان را بشنوم. بیشترشان خواستار تقویت خط حمله بودند که کاملاً طبیعی است، اما فعلاً به‌دلیل بسته بودن پنجره امکان جذب بازیکن نداریم. در نیم‌فصل و با نظر سرمربی حتماً برای این موضوع اقدام خواهیم کرد.

او درباره طرح‌های هواداری باشگاه گفت:

با همکاری آقای کریمیان طرحی با عنوان “تکریم هوادار” را آغاز کرده‌ایم. شخصاً برای بررسی وضعیت رفاهی سکوها و بوفه‌ها به ورزشگاه رفتم. هواداران در سرما و گرما کنار ما هستند و واقعاً از حمایت‌شان شرمنده‌ام. قول می‌دهم در نیم‌فصل تیم را تقویت کنیم.

نیکفر در ادامه درباره ارتباط با رسانه‌ها اظهار داشت:

حضور هواداران در تمرینات تصمیم سرمربی و مدیر تیم است، اما من این خواسته را منتقل می‌کنم. رسانه‌ها نقش مهمی در آرامش و ارتباط هواداران دارند و ما از تعامل مثبت استقبال می‌کنیم.

مدیرعامل سپاهان در پایان درباره آینده تیم گفت:

به‌نظر من سپاهان قطعاً صعود خواهد کرد. با روحیه بهتر می‌توانیم الحسین را شکست دهیم. از نظر فنی فوتبال مالکانه و چشم‌نوازی ارائه می‌دهیم و فقط باید در گل‌کردن موقعیت‌ها دقیق‌تر شویم. در نیم‌فصل برای این موضوع برنامه ویژه داریم. از هواداران می‌خواهم مثل همیشه پشتیبان تیم‌شان باشند؛ با همدلی بین مدیریت، کادر فنی، بازیکنان و هواداران، سپاهان در مسیر قهرمانی حرکت خواهد کرد.

