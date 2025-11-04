نویدکیا: گل دقیقه ۹۷ شادی نداشت
سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از تساوی تیمش مقابل آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از عملکرد بازیکنانش دفاع کرد، اما تأکید داشت که نتیجه بهدستآمده ناامیدکننده بوده است.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا پس از تساوی ۲–۲ تیمش برابر آخال در ورزشگاه نقشجهان اصفهان اظهار داشت:
بازی در ظاهر در اختیار ما بود و میتوانستیم با اختلاف بیشتری به پیروزی برسیم، اما یکیدو اشتباه بد باعث شد مسابقه از دستمان برود. همانند دیدار قبلی مقابل آخال، بازی پیچیده شد؛ خیلی زود جلو افتادیم و موقعیتهای زیادی داشتیم، اما هر دو توپی که روی دروازهمان آمد، تبدیل به گل شد. توپها را عملاً به حریف تقدیم کردیم.
او با اشاره به تلاش بازیکنانش افزود:
تنها نکته مثبت این بازی برای من، جنگیدن تیم تا لحظه آخر بود. نباختن ارزش داشت، ولی بهطور کلی شب ناامیدکنندهای بود. ممکن است بگویند تیم خوب بازی کرد، اما وقتی نتیجه نمیگیریم، این خوب بازی کردن هیچ فایدهای ندارد؛ فوتبال همین است، گاهی تلخ و غیرقابل پیشبینی.
نویدکیا با عذرخواهی از هواداران سپاهان گفت:
از هوادارانمان معذرت میخواهم. تمام مسئولیت این نتیجه با من است. شاید از نظر روحی و روانی نتوانستم تیم را بهخوبی آماده کنم. امتیاز بسیار مهمی را از دست دادیم و برای من این مسئله واقعاً سخت است.
سرمربی سپاهان درباره واکنشش به گل تساوی تیمش توضیح داد:
صادقانه بگویم، وقتی گل زدیم، هیچکس خوشحال نشد؛ نه من، نه بازیکنان و نه هواداران. فقط فکرمان این بود که زودتر توپ را بیاوریم و گل سوم را بزنیم. میدانستیم این تساوی یعنی از دست رفتن صدر جدول، بنابراین شادیای در کار نبود.
او درباره غیبت برخی بازیکنان تأثیرگذار نیز گفت:
واقعیت این است که کیفیت موقعیتهای ما مشابه بازی قبلی بود، اما باز هم گل نکردیم. بازیکنان مؤثر در لحظات حساس تفاوت ایجاد میکنند و نبودشان حس میشود، ولی نباید با نبود یک بازیکن متوقف شویم. با نفرات موجود باید مسیر را ادامه دهیم.
نویدکیا اضافه کرد:
آرش رضاوند امروز خیلی باکیفیت بازی کرد و در میانه میدان کنترل خوبی داشت. البته قبول دارم اگر ریکاردو آلوز در زمین بود، احتمالاً در فاز هجومی خطرناکتر میشدیم.
سرمربی سپاهان در واکنش به شعار برخی هواداران علیه مدیرعامل باشگاه گفت:
هیچ ارتباطی بین نتیجه این بازی و مدیریت وجود ندارد. آقای نیکفر زمانی به باشگاه آمدند که تیم بسته شده بود، بنابراین شعار علیه ایشان بیتوجیه است. اگر انتقادی هست باید از من باشد، چون مسئولیت کامل بر عهده سرمربی است.
او درباره قضاوت داور مسابقه نیز اظهار داشت:
بهنظر من داور عملکرد خیلی خوبی داشت و کاملاً مسلط بود. نتیجه هیچ ارتباطی با داوری نداشت. تیم آخال با وجود سطح پایینتر، خیلی جنگید و باید به آن احترام گذاشت. فوتبال همین است؛ گاهی تمرکز و تلاش بیشتر پاداش میگیرد.
نویدکیا در ادامه درباره رفتار احساسی برخی بازیکنان در دقایق پایانی گفت:
اجازه نمیدهم بازیکنی به خاطر عصبانیت تیم را ۱۰ نفره کند. بازیکن حرفهای باید در لحظات سخت تصمیم درست بگیرد. کسی که در سپاهان بازی میکند، باید یاد بگیرد در بحران، احساسات را کنترل کند.
سرمربی سپاهان در پایان درباره تصمیمات تاکتیکیاش توضیح داد:
شاید اگر زودتر تغییر میدادیم، بهتر میشد. اما دیدیم از کنارهها با آریا یوسفی و ایوان بهتر نفوذ میکنیم، برای همین صبر کردیم. هرچه به پایان نزدیکتر شدیم، فشار بیشتری آوردیم، ولی به گل نرسیدیم. با این حال از تلاش بازیکنانم تشکر میکنم.