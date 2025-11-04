بردیف: داور تمرکز ما را از بین برد
دروازهبان تیم فوتبال آخال ترکمنستان پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان از نحوه قضاوت داور مسابقه انتقاد کرد و گفت اشتباهات داوری روند بازی را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیمهای سپاهان ایران و آخال ترکمنستان که با تساوی ۲–۲ به پایان رسید، کاکاگِلدی بردیف، دروازهبان آخال، بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او پس از پایان مسابقه در نشست خبری شرکت کرد و از عملکرد داور گلایه داشت.
بردیف در ابتدای صحبتهایش گفت: خیلی خوشحالم که بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدم، اما داور اجازه نداد بازی آرام و متعادلی پیش برود. در طول مسابقه چندین تصمیم اشتباه داشت که باعث شد کنترل بازی از دست هر دو تیم خارج شود.
وی در ادامه افزود: به دلیل اخراج یکی از بازیکنانمان مجبور بودیم تحت فشار زیادی بازی کنیم. اگر صحنهها را دوباره ببینید، مشخص است که داور چندین تصمیم نادرست گرفت و همین موضوع روی عملکرد ما تأثیر گذاشت.
دروازهبان آخال درباره یکی از برخوردهای درون زمین گفت: در یکی از صحنهها بازیکن حریف برخورد شدیدی با من داشت و نیاز بود پزشک تیم وارد زمین شود، اما داور با بیاعتنایی از من خواست سریع بلند شوم، در حالی که از ناحیه کمر دچار درد شدیدی شده بودم. این نوع رفتارها تمرکز تیم ما را به هم زد.
او ادامه داد: در صحنهای دیگر بازیکن سپاهان با ضربه سر به سینه بازیکن ما زد، اما داور نهتنها خطا نگرفت بلکه به بازیکن ما کارت زرد نشان داد. واقعاً از نحوه قضاوت داور رضایت ندارم.
بردیف در پایان گفت: سپاهان تیم خوبی است و کیفیت بالایی دارد، اما ما بازی بهتری انجام دادیم و به نظرم شایسته پیروزی بودیم. از هوادارانمان در ترکمنستان و همه کسانی که از ما حمایت کردند تشکر میکنم و امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم سه امتیاز کامل را بگیریم.