سرمربی آخال: سپاهان با کمک داوران بازی کرد
سرمربی تیم فوتبال آخال ترکمنستان پس از تساوی مقابل سپاهان از عملکرد داور مسابقه به شدت انتقاد کرد و گفت قضاوت بازی به سود تیم میزبان بود.
به گزارش ایلنا، تیمهای سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به تساوی دو بر دو رسیدند. پس از پایان مسابقه، عزیز آنامحمدوف، سرمربی آخال، در نشست خبری حاضر شد و از نحوه قضاوت داور مالزیایی انتقاد تندی کرد.
وی در ابتدای صحبتهایش گفت: در چند مسابقه اخیرمان هرگز چنین داوری ندیده بودیم. در نیمه دوم، بازیکن سپاهان با سر به بازیکن ما ضربه زد اما داور به بازیکن ما کارت زرد داد. همچنین داور چهارم شش دقیقه وقت اضافه اعلام کرد اما داور وسط هشت دقیقه بازی را ادامه داد! به صراحت میگویم که سپاهان باید از داور مسابقه بابت نحوه قضاوتش تشکر کند.
آنامحمدوف با اشاره به برنامه تاکتیکی تیمش افزود: برای این بازی سه طرح و استراتژی مختلف در نظر گرفته بودیم و بر اساس آنالیز دقیقی که از دیدار قبلی داشتیم، با آمادگی کامل وارد زمین شدیم تا بتوانیم امتیاز بگیریم و در کورس رقابتها بمانیم.
سرمربی آخال در ادامه گفت: این دومین حضور ما در اصفهان بود و از همان ابتدا برای پیروزی بازی کردیم، اما باید بگویم سپاهان با ۱۴ بازیکن بازی میکرد! اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، داوران را هم باید به فهرست بازیکنان حریف اضافه کنیم.
او در پایان ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش اظهار داشت: اگر دو تیم را از نظر سطح فنی و امکانات مقایسه کنیم، سپاهان شرایط بهتری دارد و بازیکنان باتجربهتر و گرانقیمتتری در اختیار دارد. با این حال، از عملکرد بازیکنان خودم راضیام و به خاطر نمایشی که مقابل تیمی قدرتمند ارائه کردند، خوشحال هستم.