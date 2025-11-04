خبرگزاری کار ایران
رونمایی از ترکیب لیورپول و رئال مادرید

رونمایی از ترکیب لیورپول و رئال مادرید
ترکیب لیورپول و رئال مادرید مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته چهارم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های لیورپول و رئال مادرید با هم مصاف می دهند.

ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

مامارداشویلی | بردلی، فن دایک، کوناته، رابرتسون | خرافنبرخ، مک آلیستر | صلاح، سوبوسلای، ویرتس | اکیتیکه

ترکیب رئال مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کورتوا | والورده، هاوسن، میلیتائو، کارراس | شوامنی | کاماوینگا، بلینگام، گولر، وینیسیوس | امباپه 

