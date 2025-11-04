تساوی سپاهان و آخال در نیمه نخست دیدار لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش ایلنا، شامگاه سه‌شنبه تیم فوتبال سپاهان ایران در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان میزبان تیم آخال ترکمنستان بود. این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت رزلان بن علی از مالزی آغاز شد و دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

سپاهان مطابق انتظار بازی را تهاجمی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی چند موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کرد. در دقیقه ۸، حمله‌ای هماهنگ از سمت راست با پاس آریا یوسفی به داخل محوطه همراه شد و آرش رضاوند با ضربه‌ای دقیق توانست دروازه آخال را باز کند تا شاگردان نویدکیا با یک گل پیش بیفتند.

طلایی‌پوشان بلافاصله پس از این گل نیز فرصت داشتند اختلاف را افزایش دهند، اما شوت کاوه رضایی در دقیقه ۹ با واکنش دروازه‌بان آخال مهار شد.

در ادامه و برخلاف روند بازی، تیم آخال در دقیقه ۲۷ به گل تساوی رسید. اشتباه در پاس بین امید نورافکن و آریا یوسفی باعث شد توپ به علی‌بک عبدالرحمانوف برسد؛ او با حرکتی سریع از محمدامین حزباوی عبور کرد و پاس عرضی‌اش را برای سلیمان میرزویف فرستاد تا مهاجم آخال با ضربه‌ای دقیق دروازه سپاهان را باز کند.

در دقایق پایانی نیمه نخست نیز سپاهان یک موقعیت مسلم گلزنی را از دست داد. در دقیقه ۳۹، ارسال آریا شفیع‌دوست از سمت چپ با ضربه سر رضاوند همراه شد، اما مدافع آخال توپ را از روی خط دروازه برگرداند تا نتیجه تا پایان نیمه نخست تغییری نکند.

ترکیب سپاهان

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، آریا شفیع‌دوست، ایوان سانچس و کاوه رضایی.

ترکیب آخال

باگتییار سورگنوف، بگل‌محمد بیکی‌مرادوف، حق‌محمد بشیموف، نزار تو واکیلف، قربان آناآنااف (دارنده کارت زرد)، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازاف، بردی‌یف کاکاگِلی، علی‌بک عبدالرحمانوف و دووران خوجام‌محمداف.

