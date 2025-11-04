ترکیب سپاهان مقابل آخال مشخص شد
تیم فوتبال سپاهان در دیدار امشب مقابل آخال ترکمنستان با سه تغییر نسبت به بازی رفت به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان اصفهان میزبان تیم آخال ترکمنستان است. زردپوشان اصفهانی در این مسابقه با سه تغییر نسبت به ترکیب بازی رفت وارد میدان خواهند شد.
بر اساس تصمیم محرم نویدکیا، ریکاردو آلوز و عارف حاجیعیدی به دلیل مصدومیت در ترکیب حضور ندارند و مجید علیاری نیز با تصمیم فنی روی نیمکت نشسته است. در این دیدار، سیدحسین حسینی مانند بازی رفت درون دروازه سپاهان قرار گرفته و انتظار میرود با توجه به سبک بازی حریف، روز نسبتاً آرامی را پشت سر بگذارد.
خط دفاعی سپاهان بدون تغییر نسبت به دیدارهای گذشته تشکیل شده و انسجام همیشگی خود را حفظ کرده است. در خط میانی، ترکیب سهنفره امید نورافکن، آرش رضاوند و محمدمهدی لطفی تکرار شده است؛ نورافکن در نقش هافبک دفاعی، رضاوند در پست باکستوباکس و لطفی نزدیک به محوطه جریمه حریف بازی میکند.
مهمترین تغییر سپاهان برای این دیدار، بازگشت کاوه رضایی به ترکیب اصلی است. رضایی که در بازی رفت تنها گل سپاهان را به ثمر رساند، اینبار نیز امید اول زردپوشان برای گلزنی محسوب میشود.
ترکیب سپاهان مقابل آخال به شرح زیر است:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، آریا شفیعدوست، ایوان سانچس و کاوه رضایی.