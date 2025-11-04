ساپینتو پیش از دیدار با الوحدات: برای پیروزی میجنگیم و به حمایت هواداران حریف عادت داریم
سرمربی پرتغالی استقلال تأکید کرد که تیمش برای کسب سه امتیاز دیدار برابر الوحدات اردن با تمام توان به میدان خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در چهارمین مسابقه خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، فردا در امان به مصاف الوحدات اردن میرود. این دیدار برای شاگردان ریکاردو ساپینتو اهمیت ویژهای دارد، چرا که پیروزی در آن میتواند مسیر صعود آبیپوشان را هموار کند.
ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از بازی گفت: «در بازی رفت نمایش خوبی داشتیم و توانستیم نخستین پیروزیمان در آسیا را به دست آوریم. اکنون شرایط متفاوت است؛ با حریفی روبهرو هستیم که در خانه بازی میکند و از حمایت تماشاگرانش بهره میبرد. الوحدات تیمی باکیفیت است و در دیدار قبلی خود مقابل المحرق نیز به پیروزی رسیده. شانس دو تیم برای موفقیت در این گروه تقریباً برابر است.»
سرمربی استقلال ادامه داد: «هدف ما روشن است؛ باید در این مسابقه برنده شویم تا در کورس صعود باقی بمانیم. میدانیم بازی پایانی گروه تعیینکننده خواهد بود، اما تمرکز اصلیمان روی سه امتیاز دیدار فرداست تا با شش امتیاز در موقعیت بهتری قرار بگیریم.»
او با اشاره به تغییرات تاکتیکی حریف گفت: «در بازی گذشته، الوحدات با سیستم ۳-۴-۳ بازی کرد و احتمال دارد فردا هم با یکی از همین آرایشها وارد زمین شود. این دیدار برای آنها خانگی است، اما ما به جو پر فشار و حضور پرشور هواداران عادت داریم. مهمترین موضوع، تمرکز، جنگندگی و تلاش برای رسیدن به پیروزی است.»
ساپینتو در بخش پایانی صحبتهایش افزود: «تیم ما در مسیر پیشرفت قرار دارد. با وجود تغییرات فراوان و جذب بازیکنان جدید، روند تیمیمان بازیبهبازی بهتر شده است. پس از سه ماه کار مداوم، شرایط فنی و هماهنگی بازیکنان به سطح مطلوبی رسیده. میدانم که تیمهای ایرانی پیش از این در این ورزشگاه نتایج خوبی نگرفتهاند، از جمله سپاهان که در همینجا شکست خورد، اما ما آمدهایم تا این روند را تغییر دهیم و امیدوارم فردا نخستین تیم ایرانی باشیم که در اردن نتیجه مطلوبی کسب میکند.»