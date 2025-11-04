رسمی: استفانو پیولی از فیورنتینا اخراج شد

به گزارش ایلنا و به نقل از وب‌سایت رسمی فیورنتینا، مدیران این باشگاه تصمیم خود را بلافاصله پس از شکست برابر لچه اتخاذ کردند، اما اعلام رسمی آن به دلیل نهایی شدن جزئیات مربوط به فسخ قرارداد و توافق مالی با سرمربی اهل امیلیا به تعویق افتاد.

در بیانیه رسمی منتشرشده از سوی باشگاه آمده است:«استفانو پیولی دیگر سرمربی تیم اول مردان آ.ث. فیورنتینا نیست. این باشگاه بدین‌وسیله اعلام می‌کند که از امروز، همکاری با آقای پیولی پایان یافته است. فیورنتینا از او و اعضای کادر فنی‌اش به‌خاطر حرفه‌ای‌گری و تلاش‌هایی که در مدت فعالیت خود نشان دادند، قدردانی می‌کند.»

به گزارش جانلوکا دی‌ماریتزیو، خبرنگار اسکای اسپورت، و مطابق با اطلاعیه باشگاه، هدایت موقت تیم به دانیله گالوپا، سرمربی تیم جوانان فیورنتینا، سپرده شده تا زمان انتخاب سرمربی جدید ادامه دهد.

منابع نزدیک به باشگاه همچنین خبر داده‌اند که روبرتو داورسا، سرمربی پیشین لچه و سمپدوریا، در حال حاضر اصلی‌ترین گزینه برای تصدی نیمکت فیورنتینا به شمار می‌رود.

با این تصمیم، دوران حضور استفانو پیولی در فلورانس به پایان رسید و مدیران ویولا در آستانه انتخابی تازه برای هدایت تیم خود قرار دارند.

