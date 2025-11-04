ترکیب احتمالی سپاهان مقابل آخال ترکمنستان

به گزارش ایلنا، شاگردان محرم نویدکیا در شرایطی امروز به مصاف نماینده ترکمنستان می‌روند که این بازی آخرین دیدار آن‌ها پیش از تعطیلات فیفادی محسوب می‌شود. سرمربی طلایی‌پوشان با هدف کسب سه امتیاز حساس این مسابقه، قصد دارد از ترکیب اصلی خود بهره ببرد، هرچند چند بازیکن کلیدی تیم به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند.

بر اساس آخرین اطلاعات، ریکاردو آلوز، عارف حاجی‌عیدی، انزو کریولی، محمد کریمی و مهدی لیموچی همچنان دوران مصدومیت خود را پشت سر می‌گذارند و قادر به همراهی تیم نیستند. با این حال، سپاهان همچنان از جمعی از بازیکنان باتجربه و آماده برخوردار است و نویدکیا می‌تواند ترکیبی رقابتی به میدان بفرستد.

در چارچوب تصمیم فنی جدید سرمربی سپاهان مبنی بر تفکیک گلرها در رقابت‌های داخلی و آسیایی، انتظار می‌رود سیدحسین حسینی در دیدار برابر آخال درون دروازه بایستد. در خط دفاع نیز محمد دانشگر با پاس‌های بلند و قطری مؤثر و امین حزباوی با گلزنی‌های اخیر، جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. در کناره‌ها نیز آریا یوسفی و احسان حاج‌صفی نقش پررنگی در خلق موقعیت و ارسال پاس گل ایفا کرده‌اند.

در خط میانی، سپاهان همچون دیدار با شمس‌آذر، با آرش رضاوند، امید نورافکن و محمدمهدی لطفی بازی خواهد کرد. رضاوند در نقش هافبک هجومی و لطفی در پست شماره ۱۰، مأموریت دارند تا برابر دفاع متراکم حریف، روند هجومی تیم را حفظ کنند و زمینه‌ساز موقعیت‌های گل شوند.

ترکیب خط حمله نیز احتمالاً بدون تغییر باقی خواهد ماند. ایوان سانچس در سمت راست، آریا شفیع‌دوست در جناح چپ و مجید علیاری به عنوان گزینه اصلی نوک حمله در نظر گرفته شده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که نویدکیا با توجه به عملکرد مثبت کاوه رضایی در بازی رفت برابر آخال، از او در ترکیب ابتدایی استفاده کند.

ترکیب احتمالی سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، آرش رضاوند، امید نورافکن، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچس، آریا شفیع‌دوست و مجید علیاری.

