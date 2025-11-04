نبرد صدرنشینان در پاریس
چمپیونزلیگ: پاری سن ژرمن میزبان بایرن مونیخ بیعیب و نقص
امشب در مهمترین دیدار لیگ قهرمانان اروپا، پاری سن ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی، در ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان بایرن مونیخ قدرتمند خواهد بود. هر دو تیم تاکنون در این رقابتها عملکردی بینقص داشته و مصمم هستند قدرت خود را در بزرگترین صحنه فوتبال اروپا به نمایش بگذارند.
به گزارش ایلنا، شاگردان لوئیس انریکه در پاری سن ژرمن (PSG) در اوایل فصل با بحران مصدومیت دست و پنجه نرم میکردند و بازیکنانی مانند دزیره دوئه، خویچا کواراتسخلیا، عثمان دمبله و ویتینیا را به دلایل مختلف از دست دادند.
با این حال، لِس پاریزینها (لقب پاری سن ژرمن) تا حد زیادی از این بحران جان سالم به در بردهاند و با بازگشت اکثر ستارگان خود در ماه اکتبر، در ابتدای نوامبر همچنان در صدر جدول لیگ ۱ فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا قرار دارند.
تیم انریکه روز شنبه با وجود تسلط کامل بر بازی (۷۷ درصد مالکیت توپ و ثبت ۲.۲۹ امید گل)، با گل گونسالو راموس در دقیقه ۹۴، نیس را یک بر صفر شکست داد و سه امتیاز دیگر کسب کرد. در آخرین حضور در لیگ قهرمانان اروپا، پیاسجی در یک بازی دراماتیک، بایر لورکوزن را در خارج از خانه ۷ بر ۲ در هم کوبید؛ دیداری که در آن آلخاندرو گریمالدو یک پنالتی را در نیمه اول از دست داد و هر دو تیم یک اخراجی داشتند.
این پیروزی، میزبانان امشب را با ۹ امتیاز در صدر جدول لیگ قهرمانان اروپا قرار داده و آنها امیدوارند پس از کسب پیروزی در تمامی بازیهای خانگی خود به جز یک تساوی ۳ بر ۳ مقابل استراسبورگ در ۱۷ اکتبر، فاصله خود را با تعقیبکنندگان بیشتر کنند.
در سوی دیگر میدان، بایرن مونیخ تحت هدایت ونسان کمپانی، در فصل ۲۶-۲۰۲۵ عملکردی بینقص داشته و در تمامی رقابتها پیروز شده است. قلب این ۱۵ پیروزی متوالی، سه مهاجم آتشین بایرن شامل مایکل اولیسه، هری کین و لوئیس دیاز بودهاند که تاکنون به غول آلمانی کمک کردهاند ۵۴ گل در این فصل به ثمر برساند.
بایرن در آخرین بازی لیگ قهرمانان اروپا، کلوب بروژ بلژیک را ۴ بر صفر شکست داد و پس از آن با غلبه ۳ بر صفر بر بوروسیا مونشنگلادباخ، برتری ۴ بر یک مقابل کلن و پیروزی ۳ بر صفر مقابل لورکوزن در روز شنبه، فرم درخشان خود را حفظ کرده است.
این نتایج، بایرن را با پنج امتیاز اختلاف در صدر بوندسلیگا قرار داده و آنها با ۹ امتیاز در رده دوم لیگ قهرمانان اروپا قرار دارند و تنها به دلیل یک گل کمتر نسبت به حریف، پایینتر از پاری سن ژرمن جای گرفتهاند. تیم باواریایی که در هشت بازی خارج از خانه خود هشت پیروزی کسب کرده است، با این رکورد فوقالعاده تقویت شده و امیدوار است در دیدار مقابل مدافع عنوان قهرمانی، قدرت خود را در قاره اروپا به رخ بکشد. بایرن در سه بازی خارج از خانه اخیر خود، ۱۰ گل به ثمر رسانده و دو بار نیز دروازهاش را بسته نگه داشته است.
آخرین وضعیت تیمها
پاری سن ژرمن
* ایلیا زابارنی، مدافع میانی، به دلیل اخراج مقابل لورکوزن، محروم است و انتظار میرود ویلیام پاچو و مارکینیوش زوج قلب دفاع را تشکیل دهند.
* دزیره دوئه به دلیل مصدومیت ران همچنان در فهرست غایبین است، اما انتظار میرود بردلی بارکولا در کنار عثمان دمبله و خویچا کواراتسخلیا خط حمله سه نفره را تشکیل دهد.
بایرن مونیخ
* آلفونسو دیویس، مدافع چپ، در حال بهبودی از مصدومیت رباط صلیبی است و او و هیروکی ایتو، مدافع میانی، احتمالاً ماه آینده به میادین بازخواهند گشت.
* در غیاب آنها، تام بیشوف و کنراد لایمر در کنارههای زمین و زوج جاناتان تاه و دایوت اوپامکانو در مرکز دفاع به میدان خواهند رفت، هرچند بازیکنانی چون یوسیپ استانیسیچ و ساشا بوئی نیز میتوانند در ترکیب قرار بگیرند.
* کمپانی در بازی آخر از هر سه مهاجم اصلی خود (هری کین، لوئیس دیاز و مایکل اولیسه) در ترکیب اصلی استفاده نکرد، اما تیمش بدون نیاز به جمال موسیالا (که در حال بازگشت از مصدومیت شکستگی پا است) پیروز شد که نشان از قدرت بالای بایرن دارد. انتظار میرود کین، دیاز و اولیسه با آمادگی کامل، پشت سر نیکولاس جکسون (مهاجم قرضی) به میدان بروند.
ترکیبهای احتمالی دو تیم
| پاری سن ژرمن | بایرن مونیخ |
| شوالیه (دروازهبان) | نویر (دروازهبان) |
| حکیمی، مارکینیوش، پاچو، مندس (دفاع) | لایمر، اوپامکانو، تاه، بیشوف (دفاع) |
| ویتینیا، زاییر-امری، نِوِز (هافبک) | کیمیچ، پاولویچ (هافبک) |
| کواراتسخلیا، دمبله، بارکولا (حمله) | اولیسه، کین، دیاز؛ جکسون (حمله) |