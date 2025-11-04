جنگ بزرگ در آنفیلد | بازگشت ژابی در تقابل با بحران اشلوت

به گزارش ایلنا، تیم‌های لیورپول و رئال مادرید بار دیگر رقابت دیرینه خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا از سر می‌گیرند. این مسابقه که روز سه‌شنبه، ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگاه آنفیلد لیورپول برگزار خواهد شد، برای ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید و ستاره سابق لیورپول، اهمیت ویژه‌ای دارد.

آغاز موفق آلونسو در مادرید

در حالیکه لیورپول، قهرمان لیگ برتر، در ۸ بازی اخیر خود تنها دو پیروزی کسب کرده است، رئال مادرید تحت هدایت آلونسو، متحول شده و هر هفته در حال پیشرفت است. تنها شکست مادریدی‌ها در این فصل، در مقابل اتلتیکو مادرید با نتیجه ۵ بر ۲ رقم خورد، اما تیم آلونسو به سرعت به روند پیروزی بازگشت و در آخرین دیدار لالیگا، رقیب دیرینه خود، بارسلونا را شکست داد.

تیم بحران‌زده اشلوت، با یک پیروزی دلگرم شد

در مقابل، آرنه اشلوت و لیورپول با وجود مشکلاتی در هفته‌های اخیر، شنبه شب با پیروزی ۲ بر صفر مقابل استون ویلا در لیگ برتر، که یکی از گل‌ها توسط محمد صلاح به ثمر رسید، کمی اعتماد به نفس کسب کردند تا میزبان لوس بلانکوس باشند.

بسیاری از هواداران لیورپول امیدوار بودند پس از اعلام خروج یورگن کلوپ در پایان فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳، آلونسو هدایت تیم آنفیلد را بررسی عهده بگیرد. آلونسو که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ مغز متفکر خط میانی لیورپول بود، نقش کلیدی در قهرمانی لیگ قهرمانان سال ۲۰۰۵ در استانبول داشت و پس از کسب جام حذفی و سایر افتخارات، راهی رئال مادرید شد.

آلونسو، معمار رئال مادرید جدید

آلونسو پس از یک سال بیشتر ماندن در بایرلورکوزن، در پایان فصلی که رئال مادرید بدون جام بزرگ به پایان رساند، جانشین کارلو آنچلوتی شد. او تأثیر سریعی در سانتیاگو برنابئو گذاشته و رئال مادرید ۱۳ بازی از ۱۴ مسابقه این فصل خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

در حالیکه آنچلوتی در اعمال پرس روی حریفان با دشواری مواجه بود، تیم آلونسو بدون توپ از شدت عمل بیشتری برخوردار است و ساختار دفاعی مستحکم‌تری دارد.

آلونسو پس از پیروزی ۴ بر صفر مقابل والنسیا در هفته گذشته، گفت: «برای بردن جام‌ها، باید خوب دفاع کرد و کلین‌شیت‌های زیادی به دست آورد.»

آلونسو همچنین تمایل خود را برای انجام تغییرات تاکتیکی در جریان و بین مسابقات نشان داده است، در حالیکه تیم آنچلوتی قابل پیش‌بینی‌تر بود.

سرمربی رئال مادرید تصمیم گرفته که تیمش پیش از سفر به مرسی‌ساید تمرین کند، تا هیچ سرنخی از رویکرد تیمش به حریف ندهد. او در این باره گفت: «این تصمیم من است [که در آنفیلد تمرین نکنیم]. ترجیح می‌دهیم در خانه، در فضای خودمان تمرین کنیم تا ۲۰۰ دوربین روی ما زوم نکنند.»

درخشش امباپه در کنار عصبانیت وینیسیوس

کیلیان امباپه، مهاجم فرانسوی، که فصل گذشته در شکست ۲ بر صفر مقابل لیورپول در آنفیلد یک پنالتی را از دست داد، این فصل متحول شده است. او با پیروی از خواسته آلونسو، پرس در بازی خود را اضافه کرده و تاکنون ۱۸ گل در تمامی رقابت‌ها به ثمر رسانده است.

جود بلینگام، ستاره انگلیسی، دیگر بازیکن احیا شده تیم است. این هافبک با گلزنی مقابل بارسلونا، یوونتوس و والنسیا، به مهره کلیدی تیم آلونسو تبدیل شده است.

اما همه ستاره‌ها در شرایط خوبی نبوده‌اند. وینیسیوس جونیور، وینگر برزیلی، در ال‌کلاسیکو پس از تعویض شدن، به صورت علنی با حالتی نمایشی زمین را ترک کرد و ناراحتی خود را از سرمربی نشان داد. او متعاقباً از هواداران و باشگاه عذرخواهی کرد، هرچند به آلونسو اشاره‌ای نداشت. اگرچه آلونسو گفت این موضوع حل شده، اما وینیسیوس جونیور با وجود از دست دادن پنالتی مقابل والنسیا، عملکرد خوبی از خود نشان داد.

ترنت الکساندر-آرنولد در انتظار استقبال

ترنت الکساندر-آرنولد، مدافع راست رئال مادرید، ممکن است با بازگشت به آنفیلد با استقبال ناخوشایند هواداران روبه‌رو شود، اما تأکید کرد که هیچ میزان خصومتی نمی‌تواند عشق او به باشگاه کودکی‌اش را کم کند. تصمیم او برای عدم تمدید قرارداد در فصل گذشته، واکنش خشمگینانه بسیاری از هواداران لیورپول را برانگیخت و آن‌ها در ماه می او را در بازی مقابل آرسنال هو کردند.

الکساندر-آرنولد روز یکشنبه به آمازون پرایم گفت:«نحوه استقبال از من، به تصمیم هواداران بستگی دارد. من همیشه عاشق این باشگاه خواهم بود. همیشه هوادار این باشگاه خواهم بود. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، احساسات من نسبت به لیورپول تغییر نخواهد کرد. خاطراتی در آنجا دارم که تا آخر عمر باقی خواهند ماند و فرقی نمی‌کند چگونه از من استقبال شود، آن خاطرات تغییر نخواهند کرد.»

اشلوت: شانس بالاخره به ما رو کرد

پیروزی ۲ بر صفر لیورپول مقابل استون ویلا، به نوار چهار شکست متوالی در لیگ برتر پایان داد که فشار زیادی را بر قرمزها وارد کرده بود. صلاح با گلی که در وقت‌های اضافه نیمه اول به ثمر رساند، به سومین بازیکن در تاریخ لیورپول تبدیل شد که ۲۵۰ گل برای این باشگاه می‌زند، و رایان گراونبرخ نیز در نیمه دوم پس از بهبودی از مصدومیت قوزک پا، گل دوم را زد. این تنها دومین پیروزی لیورپول در ۸ بازی اخیرش در تمامی رقابت‌ها بود.

اشلوت به بی‌بی‌سی گفت: «حاشیه امنیت در هر بازی بسیار کم است. امروز بعد از پنج دقیقه، آن‌ها [مورگان راجرز] توپ را به تیر دروازه زدند. اینکه از روی ضربات ایستگاهی گل نخوردیم، کمک کننده بود، اما ما کمی هم خوش‌شانس بودیم، چیزی که اخیراً اتفاق نیفتاده بود. گل دوم ما با برخورد به بازیکن حریف وارد دروازه شد.»

وی افزود: «وقتی [ویلا] توپ را به تیر دروازه زد، این بزرگترین شانس آن‌ها بود. در چند هفته گذشته، هر بار آن توپ‌ها وارد دروازه می‌شدند، اما این بار نشد.»

اشلوت درباره تقابل با مادرید گفت: «شما همیشه منتظر یک شب لیگ قهرمانان هستید. بازی مقابل رئال مادرید حتی خاص‌تر است. این یک چالش است، اما چالشی است که باید با اشتیاق منتظر آن بود.»

آمار رودررو

این دو باشگاه بزرگ اولین بار در فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال ۱۹۸۱ به مصاف هم رفتند که لیورپول با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. آن‌ها تاکنون ۱۲ بار با هم بازی کرده‌اند که رئال مادرید ۷ پیروزی، لیورپول ۴ برد و یک تساوی را ثبت کرده‌اند. اگرچه رئال مادرید در ۷ بازی از ۹ تقابل اخیر خود پیروز شده، اما آخرین دیدار آن‌ها در نوامبر سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان در آنفیلد، با برد ۲ بر صفر لیورپول همراه بود.

اخبار تیم لیورپول

الکساندر ایساک، گران‌ترین خرید باشگاه، و کرتیس جونز، هافبک چندپسته، به دلیل مصدومیت کشاله ران در پیروزی شنبه مقابل استون ویلا حضور نداشتند و حضور آن‌ها در بازی مقابل مادرید در هاله‌ای از ابهام است. آلیسون بکر، دروازه‌بان اصلی، به دلیل آسیب همسترینگ همچنان غایب است، اما لیورپول گئورگی مامارداشویلی را به عنوان جانشین توانمند در اختیار دارد. جرمی فریمپونگ، مدافع راست، نیز به دلیل مشکل همسترینگ از ترکیب کنار گذاشته شده است و جیووانی لئونی، مدافع میانی، به دلیل پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) غایب طولانی‌مدت است. فلوریان ویرتز و میلوش کرکز در بازی با ویلا روی نیمکت بودند و به احتمال زیاد اشلوت ترکیب الکسیس مک آلیستر و اندی رابرتسون را برای دیدار با مادرید حفظ خواهد کرد.

ترکیب احتمالی لیورپول: مامارداشویلی؛ بردلی، کوناته، فن دایک، رابرتسون؛ گراونبرخ، مک آلیستر؛ صلاح، سوبوسلای، خاکپو؛ اکیتیکه.

اخبار تیم رئال مادرید

لوس بلانکوس به احتمال زیاد بدون حضور سه مدافع کلیدی خود به مرسی‌ساید سفر خواهند کرد. دنی کارواخال و آنتونیو رودیگر به ترتیب به دلیل مصدومیت زانو و عضلانی از ترکیب دور هستند، در حالی که داوید آلابا با مشکل ساق پا دست و پنجه نرم می‌کند؛ گرچه شانس کمی برای رسیدن به بازی روز سه‌شنبه دارد. در غیاب کارواخال، الکساندر-آرنولد به احتمال زیاد در مقابل باشگاه سابق خود در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.

ترکیب احتمالی رئال مادرید: کورتوا؛ الکساندر-آرنولد، میلیتائو، هویسن، کارراس؛ والورده، شوآمنی؛ گولر، بلینگام، وینیسیوس جونیور؛ امباپه.

