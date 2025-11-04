خبرگزاری کار ایران
طارمی آماده گلزنی در چمپیونزلیگ برای المپیاکوس
مهدی طارمی در پی نخستین گل فصل خود در لیگ قهرمانان اروپا است.

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی در سه مسابقه ابتدایی المپیاکوس یونان در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل پافوس قبرس، آرسنال و بارسلونا به‌عنوان یار جانشین به زمین رفت که در مدت کم حضورش در این سه دیدار نتوانست گلزنی کند، اما او سه‌شنبه شب با شرایط جدیدی در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

ستاره ایرانی المپیاکوس در فصل 26-2025 یکبار در جام حذفی یونان در ترکیب قرار گرفت که موفق شد مقابل آستراس تریپولی دو گل به ثمر رساند و یک پاس گل بدهد و در دو هفته اخیر سوپر لیگ هم برابر آ.ا.ک آتن و آریس از ابتدا به زمین رفت که حاصل عملکردش گرفتن یک پنالتی و زدن دو گل بود تا حالا این شرایط او را گزینه اصلی برای ورود به جمع 11 نفر اصلی در جدال حساس لیگ قهرمانان اروپا با آیندهوون هلند کند.

المپیاکوس یونان امشب (سه‌شنبه) در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس میزبان آیندهوون خواهد بود که مهدی طارمی امیدوار است در چهارمین مسابقه در لیگ قهرمانان اروپا، کاری کند تا تیمش به نخستین پیروزی دست پیدا کند.

شاگردان ژوزه لوئیز مندیلیبار با یک مساوی مقابل پافوس قبرس و دو شکست متوالی برابر آرسنال و بارسلونا نمایش ضعیفی در لیگ قهرمانان اروپا داشتند که سعی دارند امشب با درخشش مهره‌های هجومی خود ازجمله مهدی طارمی به برتری برسند.

