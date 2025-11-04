به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در کارگاه یک‌روزه پزشکی ویژه پزشکان تیم‌های لیگ برتر و لیگ یک، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: ابتدا وفات حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم همه ما در مسیر خدمت به فوتبال کشور و سلامت ورزشکاران موفق باشیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تعریف شرح شغل و الزامات حرفه‌ای در باشگاه‌ها گفت: در حوزه پزشکی فوتبال، تاکنون شرح شغل مشخصی وجود نداشت، اما در چارچوب قانون جدید صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها، برای تمام سمت‌ها از جمله مدیرعامل و پزشک تیم، شرح وظایف مشخصی تعریف شده است. این قانون ظرف دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در این قانون، سه شغل کلیدی در باشگاه‌ها مکلف به دریافت مجوز و تأییدیه رسمی شده‌اند. پیش‌تر، مدیرعامل صرفاً با رأی هیئت‌مدیره انتخاب می‌شد، اما اکنون باید تأییدیه‌های لازم را نیز در داخل کشور اخذ کند. این تغییر موجب می‌شود مدیران جدید در جریان امور جاری و سوابق باشگاه خود قرار بگیرند. یکی از محورهای مهم این اصلاحات نیز به حوزه پزشکی اختصاص دارد که پزشک هم مثل مدیرعامل شرح شغل دارد.

مهدی تاج در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به رفتار حرفه‌ای اعضای نیمکت تیم‌ها گفت: توصیه‌ام به پزشکان تیم‌ها این است که از درگیر شدن در جنجال‌های نیمکت خودداری کنند. گاهی شنیده‌ام پزشک تیم از سوی داور اخراج شده است که واقعاً تعجب‌آور است. پزشک باید آرامش‌بخش تیم باشد، نه عاملی برای ایجاد هیجان و تنش.

وی همچنین با تأکید بر لزوم کاهش آسیب‌های پزشکی در فوتبال خاطرنشان کرد: احساس می‌کنم آمار آسیب‌های پزشکی افزایش یافته است. از کمیته پزشکی خواسته‌ام تا آمار دقیقی از این موارد ارائه دهد تا بر اساس آن برنامه‌های پیشگیرانه طراحی شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان ضمن قدردانی از دپارتمان آموزش فدراسیون برای برگزاری این کارگاه گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی بسیار ارزشمند است و باید تداوم داشته باشد. فوتبال برای لذت بردن است و ما در کنار مسائل فنی و پزشکی، اقدامات سخت‌افزاری متعددی نیز انجام داده‌ایم. اگرچه تجهیز ورزشگاه‌ها به‌طور مستقیم در حیطه فدراسیون نیست، اما برای اعتلای فوتبال کشور طی دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم تا ورزشگاه‌ها را مطابق استانداردهای بین‌المللی تجهیز کنیم. همچنین موضوع تکریم هواداران فوتبال برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد تا همه بتوانند از فوتبال لذت ببرند.

