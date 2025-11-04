۱۴ ملیپوش ایران برای جام جهانی فوتسال زنان فیلیپین معرفی شدند
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، فهرست نهایی ۱۴ بازیکن اعزامی به نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان در فیلیپین را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از پایان اردوی تدارکاتی و انجام آخرین دیدار دوستانه مقابل تیم پالایش گاز اصفهان، کادر فنی تیم ملی با جمعبندی نهایی خود، اسامی ۱۴ بازیکن اعزامی به جام جهانی فوتسال زنان را مشخص کرد.
بر این اساس، فرزانه توسلی، فاطمه رحمتی، نسترن مقیمی، الهام عنافچه، مهتاب بنایی، شیرین صفار، مارال ترکمان، فرشته کریمی، زهرا لطفآبادی، سارا شیربیگی، نسیمه سادات غلامی، مهسا کمالی، فرشته خسروی و طاهره مهدیپور بازیکنانی هستند که پیراهن تیم ملی ایران را در این رقابتها بر تن خواهند کرد.
ملیپوشان کشورمان پس از چند مرحله اردوی آمادهسازی، تمرینات بدنسازی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی، اکنون با آمادگی بالا و انگیزه فراوان آماده رویارویی با رقبای سرسخت خود در گروه مرگ جام جهانی هستند.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در این رقابتها با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است.
جام جهانی فوتسال بانوان 2025 - فیلیپین از 21 نوامبر تا 7 دسامبر (30 آبان تا 16 آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل میروند.
۱۴ ملیپوش نهایی ایران برای جام جهانی فوتسال زنان فیلیپین معرفی شدند
به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابتها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:
جمعه 30 آبان
مراکش - آرژانتین، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
فیلیپین - لهستان، ساعت 20 به وقت محلی و15:30 به وقت تهران
* شنبه اول آذر
کلمبیا - کانادا، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران
اسپانیا - تایلند، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران
* یکشنبه دوم آذر
ژاپن - نیوزیلند، ساعت 12 به وقت محلی و 7:30 به وقت تهران
پرتغال - تانزانیا، ساعت 14:30 به وقت محلی و 10:00 به وقت تهران
ایتالیا - پاناما، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران
برزیل - ایران، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران
* دوشنبه 3 آذر
آرژانتین - لهستان، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
فیلیپین - مراکش، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* سهشنبه 4 آذر
کانادا - تایلند، ساعت 18 به وقت محلی و 130 به وقت تهران
اسپانیا - کلمبیا، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* چهارشنبه 5 آذر
نیوزیلند - تانزانیا، ساعت 13 به وقت محلی 8:30 به وقت تهران
پرتغال - ژاپن، ساعت 15:30 به وقت محلی و 11:00 به وقت تهران
پاناما - ایران، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
برزیل - ایتالیا، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* پنجشنبه 6 آذر
لهستان - مراکش، ساعت 18 به وقت محلی و 130 به وقت تهران
آرژانتین - فیلیپین، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* جمعه 7 آذر
تایلند - کلمبیا، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
کانادا - اسپانیا، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* شنبه 8 آذر
تانزانیا - ژاپن، ساعت 12 به وقت محلی و 7:30 به وقت تهران
نیوزیلند - پرتغال، ساعت 14:30 به وقت محلی و 10:00 به وقت تهران
ایران - ایتالیا، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران
پاناما - برزیل، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران
دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند.
لازم به توضیح است، مرحله یک چهارم نهایی از 10 تا 11 آذر، نیمه نهایی 14 آذر برگزار میشود. همچنین دیدارهای ردهبندی و فینال این رقابتها روز یکشنبه 16 آذر برگزار خواهد شد.