آنچلوتی: وینیسیوس اشتباه کرد و خودش هم پذیرفت
کارلو آنچلوتی در نشست اعلام فهرست تیم ملی برزیل ضمن تأیید اشتباه وینیسیوس در الکلاسیکو، از پایان ماجرا خبر داد و درباره وضعیت نیمار، ریچارلیسون و رقابت در خط حمله سلسائو توضیح داد.
به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در نشست خبری اعلام فهرست بازیکنان برای دیدارهای دوستانه برابر تونس و سنگال، درباره مسائل مختلفی از جمله عصبانیت وینیسیوس در الکلاسیکو، وضعیت نیمار و رقابت مهاجمان تیمش صحبت کرد.
آنچلوتی درباره رفتار وینیسیوس گفت: رابطه بسیار خوبی با او دارم، همانطور که با سایر بازیکنان دارم. وقتی مسئلهای پیش میآید، گفتوگو میکنیم و نظر هم را میپرسیم. درباره واکنشش صحبت کردیم و به او گفتم اشتباه کرده؛ خودش هم متوجه شد و عذرخواهی کرد. موضوع تمام شده و هیچ مشکلی نه در تیم ملی، نه در باشگاهش وجود ندارد.
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره درگیری لفظی وینیسیوس با ژابی آلونسو اظهار داشت: من نه پدرش هستم، نه برادرش؛ فقط مربیاش هستم. زندگی شخصیاش به خودش مربوط است.
سرمربی برزیل همچنین درخصوص دعوت از لوسیانو ژوبا توضیح داد: ژوبا بازیکنی فنی با قابلیت بازی در چند پست است؛ هم در میانه میدان و هم در دفاع چپ. عملکرد خوبی در باهیا داشته و در کنار داگلاس سانتوس و کایو هنریکه، او را هم در حال ارزیابی داریم.
آنچلوتی در مورد رقابت در خط حمله و وضعیت ریچارلیسون گفت: بهدنبال مهاجمی هستیم که خصوصیات متفاوتی نسبت به بقیه داشته باشد. ریچارلیسون و ایگور ژسوس این ویژگی را دارند؛ مهاجمان هدف با قدرت تمامکنندگی بالا. از عملکرد ژسوس در ناتینگهام فارست رضایت داریم. متأسفانه پدرو مصدوم شده اما امیدوارم در فهرست بعدی باشد. ریچارلیسون اکنون زیاد بازی نمیکند، اما گلهای زیادی برای برزیل زده و همچنان مهاجم اصلی ماست.
او درباره دعوت بازیکنان از باشگاههای فلامنگو و پالمیراس اظهار کرد: با وجود فشردگی تقویم لیگ، معتقدم در حال حاضر اولویت با تیم ملی است. بازیکنانی را دعوت کردهام که میتوانند در این دو بازی دوستانه به ما کمک کنند.
درخصوص نیمار نیز گفت: مدتی است با او صحبت نکردهام. باید ببینیم چه زمانی بهبود پیدا میکند و میتواند دوباره بازی کند.
آنچلوتی درباره وضعیت بدنی بازیکنان تأکید کرد: ممکن است بازیکنی را دعوت کنم که برای بازی اول یا دوم کاملاً آماده نباشد، اما هرگز بازیکنی را که برای یک تورنمنت طولانی از نظر فیزیکی آماده نیست، به تیم ملی نمیآورم. ما به بازیکنانی با آمادگی بدنی بالا نیاز داریم.
در پایان، سرمربی سلسائو درباره فهرست نهایی جام جهانی گفت: هر چه زمان بیشتری با بازیکنان کار کنیم، ترکیب نهایی شفافتر میشود. حدود شش ماه تا رقابتها باقی مانده و فیفادی ماه مارس برای ما اهمیت زیادی دارد. همهچیز به شرایط بدنی و مصدومیتها بستگی دارد، چون این مسائل میتوانند تصمیمات ما را تغییر دهند.