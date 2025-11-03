خبرگزاری کار ایران
اتهام تجاوز علیه وسام بن‌یدر و برادرش در فرانسه

اتهام تجاوز علیه وسام بن‌یدر و برادرش در فرانسه
قاضی تحقیق در فرانسه با صدور دستور رسمی، وسام بن‌ یدر، مهاجم پیشین تیم سپاهان ایران و برادرش صبری را به اتهام تجاوز، تلاش برای تجاوز و آزار جنسی تحت پیگرد قضایی قرار داد.

به گزارش ایلنا و  به نقل از  روزنامه اکیپ، دادگاه کیفری منطقه آلپ-ماریتیم فرانسه روز دوشنبه رسماً اتهام تجاوز و آزار جنسی را علیه وسام بن‌یدر، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه، و برادرش مطرح کرد. این نخستین‌بار است که نام مهاجم ۳۵ ساله فرانسوی به‌طور رسمی در پرونده‌ای مرتبط با تجاوز از سوی دستگاه قضایی فرانسه مطرح می‌شود.

این پرونده به تابستان ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که دو زن از بن‌یدر و برادرش صبری به دلیل ارتکاب تجاوز در یکی از آپارتمان‌های واقع در موناکو شکایت کردند. در آن مقطع، بن‌یدر عضو باشگاه موناکو بود و برای این تیم در لیگ یک فرانسه به میدان می‌رفت.

مهاجم فرانسوی که سابقه بازی در تیم‌های سویا، موناکو و سپاهان ایران را دارد، در سال‌های اخیر با چند پرونده قضایی مواجه بوده است. طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی، دادگاه کیفری نیس در سپتامبر گذشته او را به پرداخت ۹۰ هزار یورو جریمه نقدی به دلیل «خشونت روانی علیه همسر سابقش» محکوم کرد. همچنین در اکتبر ۲۰۲۴، دادگاهی دیگر حکم دو سال زندان تعلیقی برای او صادر کرد؛ حکمی که به‌دلیل ارتکاب آزار جنسی در حالت مستی، بی‌اعتنایی به دستور پلیس و رانندگی در وضعیت غیرمجاز صادر شد.

در حال حاضر، بن‌یدر و برادرش تا زمان برگزاری جلسه اصلی دادگاه تحت نظارت قضایی قرار دارند.

این مهاجم فرانسوی که در فصل گذشته پیراهن سپاهان را بر تن داشت، در بدو حضورش در ایران از شرایط بدنی مطلوبی برخوردار نبود، اما در ادامه توانست مقابل استقلال گلزنی کند. پس از پایان فصل، کادر فنی جدید سپاهان تصمیم به قطع همکاری با او گرفت و بن‌یدر با عقد قراردادی جدید به تیم ساکاریااسپور ترکیه در لیگ دسته دوم این کشور پیوست.

در کارنامه ملی این بازیکن سه گل در ۱۹ بازی با پیراهن تیم ملی فرانسه به ثبت رسیده است.

 

