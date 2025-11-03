انریکه: دیدار با بایرن در پارک دو پرنس آزمونی سخت اما هیجانانگیز است
سرمربی پاریسنژرمن پیش از دیدار حساس برابر بایرن مونیخ در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا تأکید کرد تیمش با حمایت هواداران و تمرکز کامل به دنبال کسب پیروزی در پارک دو پرنس است.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن سهشنبه شب در یکی از دیدارهای مهم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا میزبان بایرن مونیخ خواهد بود. این مسابقه در ورزشگاه پارک دو پرنس و در حضور هواداران پرشور تیم پاریسی برگزار میشود.
لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، در نشست خبری پیش از بازی ضمن تمجید از حریف آلمانی گفت:در پارک دو پرنس با حضور هوادارانمان اطمینان داریم میتوانیم فشار حریف را کنترل کنیم. بازی احتمالاً شبیه دیداری خواهد بود که تابستان گذشته در جام جهانی باشگاهها داشتیم؛ مسابقهای پرریتم و تماشایی برای هر دو تیم.
او درباره قدرت بایرن مونیخ نیز اظهار داشت: باید تا پایان فصل صبر کنیم تا مشخص شود کدام تیم بهترین در اروپاست. آنها در حال حاضر در فرم بسیار خوبی قرار دارند و با ۱۵ پیروزی متوالی عملکرد فوقالعادهای داشتهاند. بازی دشواری در پیش داریم اما آمادهایم تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم.
انریکه در ادامه با اشاره به اهمیت این دیدار برای تیمش گفت: برای ما پیروزی در این بازی اهمیت زیادی دارد؛ نه فقط برای سه امتیاز، بلکه به دلیل قرعه سختی که در لیگ قهرمانان داشتیم. باید از حمایت هواداران نهایت استفاده را ببریم تا بتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم.
سرمربی پاریسنژرمن درباره برنامه فشرده تیم و وضعیت بازیکنان افزود: برنامه مسابقات بسیار سنگین است و باید در این مقطع بیشترین امتیاز ممکن را جمع کنیم. همین روند را در سه بازی قبلی نیز داشتیم و میخواهیم فردا هم ادامه دهیم.
انریکه درباره شرایط عثمان دمبله و تصمیمش برای استفاده از او توضیح داد: با هیچ بازیکنی ریسک نمیکنیم. دمبله در دو دیدار اخیر بازی کرده و فردا هم به میدان خواهد رفت، هرچند هنوز مشخص نیست چند دقیقه. او در حال رسیدن به آمادگی کامل است.
وی در پایان درباره نقش کاپیتان تیمش گفت: مارکینیوش رهبر واقعی پاریسنژرمن است؛ چه در زمین و چه خارج از آن. پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان همه به او تبریک گفتند، زیرا همه از رابطه عمیقش با باشگاه آگاهاند. خوشحالم که او را در اختیار دارم.