فوری: تراکتور حریف پرسپولیس در جام حذفی شد

به گزارش ایلنا، لحظاتی پیش قرعه کشی جام حذفی در حالی برگزار شد که بر این اساس تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در قرعه بسیار دشوار با یکدیگر رودررو خواهند شد تا در همین مرحله نخست یک بازی بسیار بزرگ پدید بیاید.

بر اساس قرعه‌کشی، این دیدار در جام حذفی به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد تا دیدار این هفته دو تیم یک بار دیگر تکرار شود که البته در ورزشگاه یادگار خواهد بود.

بر اساس حکم کمیته انضباطی، این دیدار هم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/