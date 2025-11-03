تی تی ها میزبان سرخ ها؛
فوری: تراکتور حریف پرسپولیس در جام حذفی شد
پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، لحظاتی پیش قرعه کشی جام حذفی در حالی برگزار شد که بر این اساس تیمهای پرسپولیس و تراکتور در قرعه بسیار دشوار با یکدیگر رودررو خواهند شد تا در همین مرحله نخست یک بازی بسیار بزرگ پدید بیاید.
بر اساس قرعهکشی، این دیدار در جام حذفی به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد تا دیدار این هفته دو تیم یک بار دیگر تکرار شود که البته در ورزشگاه یادگار خواهد بود.
بر اساس حکم کمیته انضباطی، این دیدار هم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.