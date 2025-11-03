قرعه کشی جام حذفی: حریف گمنام برای استقلال/ مصاف پرسپولیس و تراکتور

به گزارش ایلنا، مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور با انجام دو دیدار پایانی به پایان رسید تا چهره تمام تیم‌های حاضر در مرحله یک‌شانزدهم نهایی این مسابقات مشخص شود. این مرحله که با حضور تیم‌های لیگ یکی و دسته دومی برگزار شد، با چند نتیجه غیرمنتظره همراه بود و حالا نوبت به تقابل تیم‌های بزرگ لیگ برتر با حریفان کمتر شناخته‌شده می‌رسد.

در یکی از دیدارها، تیم شهرداری نوشهر با هدایت کیانوش رحمتی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد نود ارومیه عبور کند. هر دو گل این دیدار را محمد حسینی برای میزبان به ثمر رساند تا نماینده نوشهر با اقتدار راهی مرحله بعد شود.

در دیگر بازی نیز، دو تیم مس سونگون و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه بنیان‌دیزل تبریز برابر هم قرار گرفتند. این مسابقه در پایان ۱۲۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ خاتمه یافت اما در ضربات پنالتی، بعثت با برتری ۵ بر ۴ توانست صعود خود را جشن بگیرد. در این میان، شاهین ثاقبی تنها بازیکنی بود که ضربه پنالتی‌اش را از دست داد تا تیمش از صعود باز بماند.

با اتمام این مرحله، ۱۶ تیم لیگ برتری در کنار ۱۱ تیم از لیگ یک و ۵ تیم از لیگ دسته دوم، مجموعاً ۳۲ تیم مرحله یک‌شانزدهم نهایی را تشکیل می‌دهند. اسامی تیم‌های صعودکننده از مرحله سوم به شرح زیر است:

نفت و گاز گچساران، مس کرمان، فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهربابک، هوادار تهران، نیروی زمینی، پادیاب خلخال، نساجی مازندران، آکادمی کیا، برق شیراز، داماش گیلان، سایپا، شناورسازی قشم، شهرداری نوشهر و بعثت کرمانشاه.

در این مرحله، حذف تیم‌های صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم و آریو اسلامشهر از مهم‌ترین اتفاقات غیرمنتظره بود؛ تیم‌هایی که با وجود تجربه لیگ برتری، مقابل رقبای پایین‌تر از خود شکست خوردند و وداعی زودهنگام با جام داشتند.

اکنون ۱۶ تیم لیگ برتر نیز به جمع صعودکنندگان اضافه می‌شوند و قرعه‌کشی مرحله یک‌شانزدهم نهایی قرار است امروز دوشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۵ در مرکز ملی فوتبال و با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شود.

فصل گذشته، استقلال تهران با غلبه بر ملوان در فینال توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد و حالا در مسیر دفاع از عنوان خود، باید از سد رقبای تازه‌نفس این فصل عبور کند.

قرعه کشی دقایق قبل برگزار شد و نتایج آن به شرح زیر است:

شمس آذر قزوین - نیروی زمینی تهران

هوادار تهران - برق شیراز

مس رفسنجان - داماشیان گیلان

مس شهر بابک - فجرسپاسی شیراز

بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران

تراکتور تبریز - پرسپولیس (میزبان با قرعه کشی مشخص شد)

چادرملو اردکان - ذوب آهن اصفهان (میزبان با قرعه کشی مشخص شد)

خیبر خرم آباد - کیا تهران

گل گهر سیرجان - شناور سازی قشم

فولاد هرمزگان - چوکا تالش

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

پیکان تهران - شهرداری نوشهر

مس کرمان - سپاهان اصفهان

سایپا تهران - نساجی مازندران

استقلال تهران - پادیاب خلخال

زمان دقیق برگزاری این مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد اما طبق اعلام مسئولان برگزاری قرعه کشی بین بازه ۲۸ آبان تا یکم آذرماه خواهد بود.

انتهای پیام/