مسلم اولادقباد: همه بازیکنان آماده هستند/ امیدوارم قهرمان شویم

به گزارش ایلنا، مسلم اولادقباد بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در پایان آخرین تمرین پیش از دیدار با مراکش در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: خدا را شکر تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم و تمام بازیکنان آماده هستند تا بازی خوبی مقابل مراکش انجام دهیم. ا‌شاالله بتوانیم در این مسابقات نتیجه خیلی خوبی بگیریم و قهرمان شویم و این موفقیت را به مردم عزیز ایران تقدیم کنیم.

او افزود: همراهی تیم فوق‌العاده بوده است. یک هفته در ایران اردو داشتیم و الان هم همه آماده‌ایم تا انشاالله شروع خیلی خوبی داشته باشیم. آمادگی بچه‌ها عالی است و همه برای قهرمانی تلاش می‌کنیم. همیشه در این تورنمنت‌ها هدف ما قهرمانی است و امیدواریم بتوانیم قهرمان شویم و دل مردم ایران را شاد کنیم.

اولادقباد ادامه داد: مراکش تیم خوبی است و اخیراً با تیم ملی اسپانیا بازی کرده و موفق شده اسپانیا را شکست دهد. انشاالله با برد مقابل این تیم بتوانیم شخصیت خیلی خوبی در بین بچه‌ها ایجاد کنیم و تجربه بیشتری به دست بیاوریم تا در ادامه مسیر بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

