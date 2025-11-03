خبرگزاری کار ایران
وحید شمسایی: امکانات عربستان روز به روز بهتر می‌شود

وحید شمسایی: امکانات عربستان روز به روز بهتر می‌شود
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: بازی به بازی در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی پیش می رویم تا دل مردم را شاد کنیم.

به گزارش ایلنا، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، در پایان آخرین تمرین پیش از دیدار با مراکش در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: ما قبلاً از بدی‌های میزبانی عربستان گفته بودیم و حالا می‌خواهیم از خوبی‌های آن هم بگوییم. سالن بسیار شیک و دارای تهویه با کیفیت است، کف‌پوش حرفه‌ای دارد و امروز نخستین روز تمرین ما در سالن اصلی بود. خوشبختانه بازیکنان از لحاظ روحی و روانی آماده هستند و شرایط خوبی داریم.

او ادامه داد: مصمم هستیم از فردا تورنمنت را خوب آغاز کنیم. بازی به بازی جلو می‌رویم و از مردم می‌خواهم ما را دعا کنند و انرژی مثبت خودشان را برایمان بفرستند.

سرمربی تیم ملی فوتسال تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با تمام وجودمان برای سربلندی کشورمان بجنگیم. جزو اولین گروه‌هایی بودیم که وارد ریاض شدیم. در ابتدا تخت‌ها کوچک بود و آب گرم وجود نداشت. فاصله سالن بدنسازی و محل تغذیه بازیکنان بسیار زیاد بود، اما حالا شرایط بهتر شده و روزبه‌روز امکانات بیشتر می‌شود و تیم‌های دیگر هم خودشان را به ریاض می‌رسانند.

شمسایی در ادامه گفت: مشکلات خاص زیادی داشتیم و روز گذشته هم با حادثه گازگرفتگی روبه‌رو شدیم که تیم ازبکستان و تیم والیبال ترکیه هم با آن مواجه شدند. کاظم صادقی کمی حالش بد شد و دچار حالت تهوع زیادی شد، اما شکر خدا همه‌چیز به خیر گذشت. ما باید بهترین خودمان باشیم، چون مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و ما باید برای آن تلاش کنیم.

