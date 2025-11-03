به گزارش ایلنا، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، در پایان آخرین تمرین پیش از دیدار با مراکش در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: ما قبلاً از بدی‌های میزبانی عربستان گفته بودیم و حالا می‌خواهیم از خوبی‌های آن هم بگوییم. سالن بسیار شیک و دارای تهویه با کیفیت است، کف‌پوش حرفه‌ای دارد و امروز نخستین روز تمرین ما در سالن اصلی بود. خوشبختانه بازیکنان از لحاظ روحی و روانی آماده هستند و شرایط خوبی داریم.

او ادامه داد: مصمم هستیم از فردا تورنمنت را خوب آغاز کنیم. بازی به بازی جلو می‌رویم و از مردم می‌خواهم ما را دعا کنند و انرژی مثبت خودشان را برایمان بفرستند.

سرمربی تیم ملی فوتسال تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با تمام وجودمان برای سربلندی کشورمان بجنگیم. جزو اولین گروه‌هایی بودیم که وارد ریاض شدیم. در ابتدا تخت‌ها کوچک بود و آب گرم وجود نداشت. فاصله سالن بدنسازی و محل تغذیه بازیکنان بسیار زیاد بود، اما حالا شرایط بهتر شده و روزبه‌روز امکانات بیشتر می‌شود و تیم‌های دیگر هم خودشان را به ریاض می‌رسانند.

شمسایی در ادامه گفت: مشکلات خاص زیادی داشتیم و روز گذشته هم با حادثه گازگرفتگی روبه‌رو شدیم که تیم ازبکستان و تیم والیبال ترکیه هم با آن مواجه شدند. کاظم صادقی کمی حالش بد شد و دچار حالت تهوع زیادی شد، اما شکر خدا همه‌چیز به خیر گذشت. ما باید بهترین خودمان باشیم، چون مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و ما باید برای آن تلاش کنیم.

انتهای پیام/