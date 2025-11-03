نویدکیا: توانستیم در لیگ به بالای جدول برسیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: نتایج خوب بوده است و توانستیم در لیگ به بالای جدول برسیم و از نظر روانی ریکاوری شویم.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با آخال ترکمنستان اظهار داشت: بازی رفت با آخال به ما نشان داد، چقدر یک بازی که فکر میکردیم راحت خواهد بود، میتواند مشکل باشد، من از بازی قبلی درسهای زیادی یاد گرفتم.
وی ادامه داد: برای تیم آخال احترام زیادی قائلم چون در ۹۰ دقیقه قبلی با تمام وجود بازی کردند، سعی کردند از تیم خود دفاع کنند، فردا هم همین شرایط را دارد و یک بازی خیلی سنگین داریم، باید باهوش و با تمرکز بالا بازی کنیم.
نویدکیا تصریح کرد: بازی قبلی باید برای ما درس شده باشد تا بتوانیم منطقیتر بازی کنیم، اگر موقعیتی به دست آوردیم سعی کنیم از آن خوب استفاده کنیم تا در نهایت این بازی که برای ما خیلی مهم است را به نفع خود تمام کنیم، صدرنشینی در گروه میتواند به این دیدار بستگی داشته باشد، امیدوارم فردا بازی خوبی انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: در بازی اول خیلی اذیت شدیم، فردا خیلی بازی سختی داریم، با این که میگویید وضعیت تیم خیلی خوب است اما به نظر من هنوز از نظر نوع بازی به شکلی دوست دارم بازی کنیم، به آن مرحله نرسیدیم، نتایج خوب بوده است و توانستیم در لیگ به بالای جدول برسیم و از نظر روانی ریکاوری شویم.
وی همچنین بیان داشت: فشاری که روی بازیکنان و تیم بود کمتر شده است، امیدوارم فردا بازیکنان با آرامش بیشتری بازی کنند و هیجانات خود را کنترل کنند، فکر نکنند قرار است از دقیقه یک باید گل بزنند، ما از دقیقه یک تلاش میکنیم برای به گل رسیدن اما باید منطقی و حساب شده جلو برویم تا اگر شرایط مهیا باشد نتیجه خوبی کسب کنیم
نویدکیا در ادامه گفت: بازیهای قبلی آخال را دیده بودیم و میدانیم در مباحث هجومی تیم خوبی هستند، یکی دو بازیکن آنها در بازی قبلی نبودند، این میتواند خطرناک باشد چون در بازی قبلی وقتی حمله کردیم و به نتیجه نرسیدیم در دقایق پایانی ضدحملههای خطرناکی ممکن بود شکل بگیرد و حالا هم باید مراقب باشیم چون نفرات هجومی خوبی دارند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص مصدومیت ریکاردو آلوز عنوان کرد: به همه ۲۶ بازیکن خود اعتماد دارم، ممکن است بعضیها کمتر بازی کنند، نمیتوان از روی بازیکنان تأثیرگذار رد شد ولی باید قبول کنیم که هر بازیکنی ممکن است آسیب ببیند، هیچوقت تصور نمیکردیم محمد کریمی را در ۲۰ دقیقه اول بازی اول برای یک سال از دست بدهم و کل ساختار تیم بهم بریزد، باید سعی کنیم تیم باشیم و بازیکنانی که بیشتر میتوانند کمک کنند، کار خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: آلوز خیلی بازیکن تاثیرگذاری است که ممکن است ۳، ۴ هفنه او را دراختیار نداشته باشیم اما حسن بزرگ این است که فیفادی در پیش است، باید در نبود او هم مانند بازیهای قبلی نتیجه بگیریم.
نویدکیا در مورد حضور هواداران گفت: هواداران رکن اصلی تیم ما هستند، از بچگی اینجا بودم و همه چیز را حس کردم و دیدم، در مورد بازیهای لیگ شاید بحث بلیطفروشی یا بازی در روزهای غیرتعطیل دلیل حضور کم هواداران بوده است، یکی دو هفته قبل گفتم که هواداران را در روزهای سخت نیاز داریم، در روزهایی که شرایط تیم خوب است و جلو میرود، ۵ هزار نفر با ۵۰ هزار نفر شاید تفاوتی نداشته باشد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: موقعی که تیم انرژی خوبی ندارد بیشتر به حضور هواداران نیاز داریم، هوادارانی که در بازیهای خارج از خانه در کنار ما بودند از دقیقه یک تا ۹۰ تیم را تشویق کردند و یک دقیقه هم حس نکردم صدای آنها قطع شده است، از آنها ممنونم و امیدوارم فردا هم شاهد حضورشان باشیم.