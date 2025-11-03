خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مذاکرات برای توافق مالی آغاز شد

فیورنتینا در آستانه قطع همکاری با پیولی

فیورنتینا در آستانه قطع همکاری با پیولی
کد خبر : 1708789
لینک کوتاه کپی شد.

منابع خبری در ایتالیا گزارش داده‌اند که باشگاه فیورنتینا روند مذاکره برای قطع همکاری با سرمربی خود، استفانو پیولی، را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا  به نقل از «توتو مرکاتو وب»، مدیران فیورنتینا با محوریت مائورو گورتّی (مدیر فنی) و جووانی فرّاری (مدیر اجرایی باشگاه)، پس از بررسی نتایج ضعیف هفته‌های اخیر، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه همکاری با پیولی دیگر به صلاح تیم نیست.

در حال حاضر اولویت اصلی مدیران فیورنتینا، تعیین چارچوب مالی فسخ قرارداد با این مربی است. پیولی تابستان گذشته با قراردادی سه‌ساله و دستمزدی بیش از سه میلیون یورو خالص در هر فصل به فیورنتینا پیوست و به همین دلیل جدایی او هزینه قابل‌توجهی برای باشگاه در پی خواهد داشت.

در حالیکه مذاکرات بر سر جزئیات فسخ در جریان است، جست‌وجو برای انتخاب جانشین نیز ادامه دارد. پائولو وانولی، سرمربی فعلی ونتزیا، اصلی‌ترین گزینه مورد نظر مدیران ویولا محسوب می‌شود. با این حال، احتمال واگذاری موقت هدایت تیم به دانیله گالوپا، سرمربی تیم جوانان فیورنتینا، نیز به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت مطرح شده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد دوران حضور استفانو پیولی در فلورانس رو به پایان است و فیورنتینا در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مدیریتی فصل خود قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ