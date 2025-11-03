فیورنتینا در آستانه قطع همکاری با پیولی

به گزارش ایلنا به نقل از «توتو مرکاتو وب»، مدیران فیورنتینا با محوریت مائورو گورتّی (مدیر فنی) و جووانی فرّاری (مدیر اجرایی باشگاه)، پس از بررسی نتایج ضعیف هفته‌های اخیر، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه همکاری با پیولی دیگر به صلاح تیم نیست.

در حال حاضر اولویت اصلی مدیران فیورنتینا، تعیین چارچوب مالی فسخ قرارداد با این مربی است. پیولی تابستان گذشته با قراردادی سه‌ساله و دستمزدی بیش از سه میلیون یورو خالص در هر فصل به فیورنتینا پیوست و به همین دلیل جدایی او هزینه قابل‌توجهی برای باشگاه در پی خواهد داشت.

در حالیکه مذاکرات بر سر جزئیات فسخ در جریان است، جست‌وجو برای انتخاب جانشین نیز ادامه دارد. پائولو وانولی، سرمربی فعلی ونتزیا، اصلی‌ترین گزینه مورد نظر مدیران ویولا محسوب می‌شود. با این حال، احتمال واگذاری موقت هدایت تیم به دانیله گالوپا، سرمربی تیم جوانان فیورنتینا، نیز به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت مطرح شده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد دوران حضور استفانو پیولی در فلورانس رو به پایان است و فیورنتینا در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مدیریتی فصل خود قرار دارد.

