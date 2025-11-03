خواهر رییس فدراسیون شطرنج هم به تایلند می رود!

به گزارش ایلنا، باور کردنی نیست اما فدراسیونی که حتی حاضر نشد پول بلیت رفت و برگشت نماینده های شطرنج ایران را بپردازد تا آن‌ها از سهمیه رایگان فیده برای حضور در رقابت‌های المپیاد جهانی کلمبیا، جهانی آلبانی و جهانی قزاقستان بهره ببرند، حالا قرار است ۱۲ ملی پوش را به اتفاق ۹ سهمیه آزاد و ۶ همراه به تایلند بفرستد.

از این ۶ همراه، دو نفر مربی و یک نفر هم نماینده حراست است و حضورشان الزام دارد ولی سه نفر دیگر چرا باید راهی این رویداد شوند؟

اگر واقعا دست فدراسیون شطرنج از لحاظ مالی بسته است، بهترین کار این بود که هزینه سفر این سه همراه اضافه را خرج اعزام شطرنج بازان به المپیاد جهانی کلمبیا و رقابت‌های جهانی آلبانی و قزاقستان می کردند.

اما گویا یکی از سه همراه اضافی در این سفر، خواهر رییس فدراسیون شطرنج است. شادی پریدر به رغم دستور صریح و قاطع وزیر ورزش مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اقوام و اعضای خانواده در فدراسیون، خواهر خود را به عنوان مشاور عالی انتخاب کرده و حالا گفته می‌شود نام او را به عنوان سرپرست بانوان در لیست مسافران رقابت‌های آسیایی تایلند قرار داده است.

دو همراه دیگر نیز کرمی، عضو هیات رییسه فدراسیون شطرنج و شفیعی، مدیر تیم ملی هستند. در نگاه اول اعزام مدیر و سرپرست به رقابت‌ها ایرادی ندارد اما وقتی فدراسیون اعزام سهمیه رایگان فیده به رقابت‌های جهانی کلمبیا که در غیاب نمایندگان کشور جعلی اسراییل برگزار می‌شد و شطرنج بازان ما در آن شانس قهرمانی داشتند را به دلیل هزینه بلیط هواپیما لغو می‌کند، اعزام مدیر و سرپرست به تایلند هیچ ضرورتی ندارد.

این گلایه ورزشکاران و شطرنج بازان از فدراسیون است. آن‌ها همچنین می‌گویند اعزام عضو هیات رییسه فدراسیون و اعزام خواهر رییس فدراسیون هم در این شرایط عجیب و غیر قابل قبول است.

اعتراض‌ها و انتقادها از عملکرد شادی پریدر، رییس فدراسیون شطرنج روز به روز در حال افزایش است و تصمیم‌های اینچنینی فقط شدت اعتراض‌ها را بیشتر می‌کند.

پیش از این طوماری با ۴۰۰ امضا از اهالی ورزش شطرنج شامل قهرمانان و پیشکسوتان این رشته ورزشی در اعتراض به عملکرد رییس فدراسیون جمع آوری و به دست حراست وزارت ورزش، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی رسیده بود.

انتهای پیام/