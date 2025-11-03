به گزارش ایلنا، در حالیکه شاگردان امیر خلیفه‌اصل با عملکردی فراتر از انتظار در لیگ برتر حضور دارند، بحران مالی قدیمی در این باشگاه جنوبی همچنان ادامه دارد. استقلال خوزستان با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دهم جدول قرار گرفته، اما عدم پرداخت مطالبات بازیکنان باعث شده فضای تیم بار دیگر متشنج شود.

بازیکنان این تیم از ابتدای فصل جاری هیچ دریافتی‌ای نداشته‌اند. آن‌ها پیش از دیدار با فولاد نیز دست به اعتصاب زده بودند اما با وعده‌های موقت مدیرعامل باشگاه تمرینات از سر گرفته شد. اکنون با بی‌نتیجه ماندن آن وعده‌ها، اعضای تیم بار دیگر تصمیم به توقف تمرینات گرفته‌اند.

روز گذشته بازیکنان در محل تمرین حضور یافتند اما از انجام برنامه فنی خودداری کردند. امروز نیز تمرینات نوبت صبح در سالن بدنسازی لغو شد و تمرین عصر هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته منابع نزدیک به تیم، مدیران باشگاه قول داده بودند که بخشی از مطالبات تا امروز پرداخت شود، اما این پرداخت انجام نشده و باعث تداوم اعتصاب شده است.

استقلال خوزستان از فصل گذشته با بحران مالی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای حل این مشکل انجام نشده است. در شرایطی که تنها چند روز تا مصاف حساس با پرسپولیس باقی مانده، ادامه این وضعیت می‌تواند برنامه‌های فنی تیم را دچار اختلال کند و روند مثبت نتایج استقلال خوزستان را تحت تأثیر قرار دهد.

