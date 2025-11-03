خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی تراکتور برای پیروزی آسیایی در خانه

ترکیب احتمالی تراکتور برای پیروزی آسیایی در خانه
تیم فوتبال تراکتور در چهارمین دیدار خود از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، امشب با امید به کسب نخستین پیروزی خانگی، برابر تیم الشرطه عراق صف‌آرایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاگردان دراگان اسکوچیچ در حالی پا به این مسابقه می‌گذارند که ترکیب احتمالی آن‌ها تفاوت چندانی با دیدار اخیر مقابل پرسپولیس نخواهد داشت. محمد نادری و ایگور پوستونسکی همچنان در فهرست غایبان تیم تبریزی قرار دارند و دیگر بازیکنان اصلی ترکیب، بار دیگر فرصت حضور در میدان را خواهند یافت.

اودیل خامرابکوف، هافبک ازبک تراکتور، پس از بهبودی کامل شرایط حضور در مسابقه را پیدا کرده است اما با توجه به آمادگی بالای مهدی ترابی، رقابت در منطقه هجومی میدان شدت گرفته و تصمیم نهایی کادر فنی برای استفاده از این دو بازیکن تا لحظه آخر مشخص نخواهد شد.

ترکیب احتمالی تراکتور

علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامرابکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، تومیسلاو اشترکالی و امیرحسین حسین‌زاده.

گفته می‌شود دانیال اسماعیلی‌فر، مانند دو مسابقه اخیر، بار دیگر در سمت چپ خط دفاعی بازی خواهد کرد، هرچند احتمال جابه‌جایی او با صادق محرمی نیز وجود دارد. از سوی دیگر، رجی لوشکیا، هافبک آلبانیایی تیم، ممکن است به جای تومیسلاو اشترکالی در ترکیب اصلی قرار گیرد.

با توجه به سبک فیزیکی و خشن بازی تیم عراقی، این احتمال نیز مطرح است که اسکوچیچ برای حفظ توان هجومی تیمش در نیمه دوم، مهدی ترابی را از روی نیمکت به بازی بفرستد. همچنین، دوماگوی دروژدک در خط حمله و بازیکنانی چون مهرداد محمدی، مسعود زائرکاظمین و فرشاد فرجی از گزینه‌های اصلی برای حضور در میدان به عنوان بازیکنان جانشین خواهند بود.

