بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
تغییرات دقیقه نودی مسابقات والیبال مردان
روش برگزاری مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با انصراف دو تیم در دو روز مانده به شروع رقابتها تغییر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود و تیم ملی والیبال مردان ایران یکی از تیمهای شرکت کننده در این بازیها است.
پیش از این قرار بود مسابقات والیبال مردان این رقابتها با حضور هفت تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شود که با انصراف تیمهای ترکمنستان و لیبی و از سوی دیگر اضافه شدن تیم چاد، روش برگزاری تغییر کرد.
بر این اساس این مسابقات در یک گروه مقدماتی و با حضور تیمهای عربستان سعودی (میزبان)، ایران، ترکیه، بحرین، قطر و چاد پیگیری خواهد شد و در پایان تیمهای اول و دوم جدول در دیدار فینال و تیمهای سوم و چهارم جدول در مسابقه ردهبندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بر اساس اعلام کمیته اجرایی مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازیها آغاز میشود و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در رقابتهای والیبال مردان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی است.
برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به وقت تهران به قرار زیر است:
چهارشنبه ۱۴ آبان؛
ساعت ۱۳:۳۰؛ ترکیه – قطر
ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – بحرین
ساعت ۱۹:۳۹؛ عربستان – چاد
پنچ شنبه ۱۵ آبان
ساعت ۱۹:۳۰؛ ایران – قطر
شنبه ۱۷ آبان
ساعت ۱۳:۳۰؛ چاد – قطر
ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – ترکیه
ساعت ۱۹:۳۰؛ عربستان – بحرین
یکشنبه ۱۸ آبان
ساعت ۱۶:۳۰؛ ترکیه – چاد
دوشنبه ۱۹ آبان
ساعت ۱۳:۳۰؛ بحرین – ترکیه
ساعت ۱۶:۳۰؛ چاد – ایران
ساعت ۱۹:۳۰؛ عربستان – قطر
سه شنبه ۲۰ آبان
ساعت ۱۶:۳۰؛ بحرین – چاد
ساعت ۱۹:۳۰؛ عربستان – ترکیه
چهارشنبه ۲۱ آبان
ساعت ۱۶:۳۰؛ قطر – بحرین
ساعت ۱۹:۳۰؛ عربستان – ایران
پنج شنبه ۲۲ آبان
ساعت ۱۲:۳۰ دیدار رده بندی
ساعت ۱۹:۳۰ فینال
علی رمضانی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، علی حاجی پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرتپور بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال مردان به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی ( آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل میدهند.