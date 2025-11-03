جلسه هماهنگی بازی آسیایی سپاهان برگزار شد

به گزارش ایلنا، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی روز سه‌شنبه مقابل آخال ترکمنستان با لباس زردرنگ به میدان می‌رود، لباس دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه خاکستری ‌رنگ خواهد بود.

آخال ترکمنستان نیز در این مسابقه با لباس سفید و شورت مشکی‌ به میدان خواهد رفت و لباس دروازه‌بان این تیم در مسابقه قرمزرنگ خواهد بود.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/