خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه هماهنگی بازی آسیایی سپاهان برگزار شد

جلسه هماهنگی بازی آسیایی سپاهان برگزار شد
کد خبر : 1708703
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه پیش از بازی دیدار روز سه‌شنبه تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان صبح امروز دوشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی روز سه‌شنبه مقابل آخال ترکمنستان با لباس زردرنگ به میدان می‌رود، لباس دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه خاکستری ‌رنگ خواهد بود.

 آخال ترکمنستان نیز در این مسابقه با لباس سفید و شورت مشکی‌ به میدان خواهد رفت و لباس دروازه‌بان این تیم در مسابقه قرمزرنگ خواهد بود. 

 دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ