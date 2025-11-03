خبرگزاری کار ایران
غیبت چهار بازیکن استقلال در دیدار حساس برابر الوحدات

غیبت چهار بازیکن استقلال در دیدار حساس برابر الوحدات
تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار با الوحدات اردن، چهار بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، آبی‌پوشان تهرانی که چهارشنبه، چهاردهم آبان‌ماه، در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوحدات می‌روند، بدون حضور چند مهره کلیدی راهی اردن شدند.

حبیب فرعباسی به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه عضله چهارسر ران و موسی جنپو به خاطر مصدومیت همسترینگ، قادر به همراهی تیم نیستند. در همین حال، علیرضا کوشکی به علت محرومیت انضباطی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تمام دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی را از دست داده است.

از سوی دیگر، هرچند روزبه چشمی پس از ریکاوری به تمرینات گروهی بازگشته، اما ریکاردو ساپینتو ترجیح داده برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، او را در سفر به امان همراه تیم نبرد.

به این ترتیب، استقلال در دیداری سرنوشت‌ساز برای حفظ صدرنشینی خود، بدون چهار بازیکن یادشده مقابل الوحدات قرار خواهد گرفت.

