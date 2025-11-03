خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میلان فاتح جدال حساس مقابل رم در شب فرصت سوزی دیبالا

میلان فاتح جدال حساس مقابل رم در شب فرصت سوزی دیبالا
کد خبر : 1708577
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار تیم‌های میلان و رُم به در حالی به سود روسونری خاتمه یافت که دیبالا یک پنالتی به سود جالوروسی و فرصت تساوی را هدر داد.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته دهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) تیم‌های میلان و رُم در مهمترین بازی هفته به مصاف هم رفتند. در این بازی که به میزبانی میلان و در ورزشگاه سن‌سیرو برگزار شد، روسونری با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

برای میلان میزبان در این بازی؛ استراهینا پاولوویچ در دقیقه 39 گلزنی کرد؛ این در حالی سات که پائولو دیبالا در دقیقه 82 یک پنالتی به سود جالوروسی را هدر داد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

فیورنتینا صفر - لچه یک

تورینو 2 - پیزا 2

پارما یک - بولونیا 3

در حال حاضر و در جدول رده‌بندی سری A تیم فوتبال ناپولی با 22 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اینتر، میلان و رُم هر سه با 21 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ