میلان فاتح جدال حساس مقابل رم در شب فرصت سوزی دیبالا

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته دهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) تیم‌های میلان و رُم در مهمترین بازی هفته به مصاف هم رفتند. در این بازی که به میزبانی میلان و در ورزشگاه سن‌سیرو برگزار شد، روسونری با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

برای میلان میزبان در این بازی؛ استراهینا پاولوویچ در دقیقه 39 گلزنی کرد؛ این در حالی سات که پائولو دیبالا در دقیقه 82 یک پنالتی به سود جالوروسی را هدر داد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

فیورنتینا صفر - لچه یک

تورینو 2 - پیزا 2

پارما یک - بولونیا 3

در حال حاضر و در جدول رده‌بندی سری A تیم فوتبال ناپولی با 22 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اینتر، میلان و رُم هر سه با 21 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

