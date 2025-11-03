اینزاگی: الهلال باید با نهایت تمرکز برابر الغرافه بازی کند

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الهلال عربستان در آستانه دیدار حساس خود مقابل الغرافه قطر قرار دارد؛ مسابقه‌ای که دوشنبه‌شب در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا (سطح نخبگان) برگزار می‌شود.

سیمونه اینزاگی، سرمربی ایتالیایی الهلال، در نشست خبری پیش از بازی گفت:

«در برابر تیمی قرار می‌گیریم که در لیگ قطر نمایش‌های بسیار خوبی داشته است. الغرافه تیمی منظم و باانگیزه است و می‌دانیم که بازی آسانی در پیش نداریم. آن‌ها در هر دو فاز دفاعی و هجومی بسیار سازمان‌یافته عمل می‌کنند.»

اینزاگی افزود:

«چند بازی اخیر الغرافه را با دقت دیده‌ام. آن‌ها مربی باهوش و بازیکنان تکنیکی و باتجربه‌ای دارند. معمولاً با دو سیستم متفاوت، ۴-۲-۳-۱ یا ۴-۳-۳ بازی می‌کنند و این انعطاف تاکتیکی کار را برای هر حریفی دشوار می‌کند. ما باید با تمرکز کامل، انرژی بالا و نهایت احترام مقابل‌شان ظاهر شویم و نمایش درخور نام الهلال داشته باشیم.»

سرمربی الهلال درباره فشردگی برنامه مسابقات نیز گفت:

«این ششمین بازی ما در فاصله ۱۶ روز است، اما بازیکنانم همیشه در چنین شرایطی از خود فراتر می‌روند. قصد بهانه‌تراشی ندارم، اما حجم بازی‌ها بالاست و با این حال تیمم همیشه برای خوشحال کردن هواداران می‌جنگد. الهلال یاد گرفته حتی در سخت‌ترین شرایط هم رقابت کند و برنده باشد.»

در ادامه، اینزاگی به افت نسبی خط حمله تیمش در هفته‌های اخیر اشاره کرد و توضیح داد:

«هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد. در دیدار برابر الاتفاق عملکرد هجومی درخشانی داشتیم و برد پرگلی کسب کردیم. ثبات عملکرد و پیشرفت تدریجی هدف اصلی ماست. از نظر آماری جزو سه تیم هجومی برتر لیگ هستیم و هشت پیروزی متوالی به‌دست آورده‌ایم. تنها نگرانی من در حال حاضر مصدومیت چند بازیکن کلیدی است.»

در بخش پایانی نشست، وقتی برخی خبرنگاران تلاش کردند درباره پنالتی جنجالی دیدار اخیر النصر سؤال کنند، مسئول رسانه‌ای باشگاه مانع شد. اینزاگی هم در واکنش گفت:

«الان تمرکز ما فقط روی لیگ قهرمانان آسیاست. اینجا آمده‌ام تا درباره بازی با الغرافه صحبت کنم، نه رقابت‌های داخلی. هدف روشن ما، نمایش بهترین عملکرد ممکن در آسیاست.»

