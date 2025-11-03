ادی هاو: تیمی که امروز دیدم، نیوکسلِ واقعی نبود!

خبرگزاری کار ایران
سرمربی نیوکسل پس از شکست برابر وستهام، عملکرد تیمش را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که مشکل اصلی شاگردانش نه تاکتیکی، بلکه ذهنی و روحی بوده است.

به گزارش ایلنا،  نیوکسل یونایتد بیش از هفت ماه است در بازی‌های خارج از خانه لیگ برتر پیروز نشده و با تنها سه برد در فصل جاری، در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد.

در دیدار امروز برابر وستهام، شاگردان ادی هاو ابتدا با گل جیکوب مورفی پیش افتادند، اما در ادامه لوکاس پاکتا نتیجه را برابر کرد، اسون بوتمن به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و در نهایت توماس سوچک با گل سوم، شکست دیگری را برای نیوکسل رقم زد.

ادی هاو که تیمش چهارشنبه در خانه باید به مصاف اتلتیک بیلبائو برود، پس از بازی گفت:

«فکر نمی‌کنم تیمی که امروز دیدیم، شباهتی به نیوکسل واقعی داشته باشد. زبان بدن، روحیه جمعی، و تمام جزئیات کوچکی که همیشه ما را متمایز می‌کرد، امروز ناپدید شده بود.»

او افزود:

«این باخت از نظر تاکتیکی نبود، حتی مشکل فنی هم نداشتیم. ما از نظر ذهنی و تمرکزی در جای درست قرار نداشتیم و نتیجه آن را دیدیم.»

نیوکسل در میانه هفته موفق شده بود تاتنهام را در جام اتحادیه با دو گل شکست دهد، اما این بار نمایش ضعیفی در ورزشگاه لندن داشت. هاو که از عملکرد تیمش به شدت خشمگین بود، دست به سه تعویض زودهنگام در نیمه اول زد و توضیح داد:

«می‌توانستم هر بازیکنی را بیرون بیاورم. این نشان می‌دهد که در آن مقطع از بازی، وضعیت تیم چقدر بد بود.»

سرمربی نیوکسل در پایان گفت:

«به ندرت پیش می‌آید چنین احساسی نسبت به تیمم داشته باشم. در واقع، از وقتی مربی نیوکسل شده‌ام، هیچ‌وقت تا این حد ناامید نشده بودم.»

 

