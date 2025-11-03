خبرگزاری کار ایران
هالند پس از دبل برابر بورنموث: مهم برد تیم بود، نه هت‌تریک من!

هالند پس از دبل برابر بورنموث: مهم برد تیم بود، نه هت‌تریک من!
ارلینگ هالند، ستاره نروژی منچسترسیتی، پس از دبل در پیروزی برابر بورنموث تأکید کرد که بازگشت به مسیر برد برای تیمش مهم‌تر از ثبت هت‌تریک شخصی بوده است.

به گزارش ایلنا،  ارلینگ هالند با دو گلی که در دیدار منچسترسیتی برابر بورنموث به ثمر رساند، شمار گل‌های خود در این فصل لیگ برتر انگلیس را پس از گذشت ۱۰ هفته به ۱۳ گل رساند و همچنان در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.

مهاجم نروژی در دقایق ۱۷ و ۳۳ پاس‌های رایان شرکی را به گل تبدیل کرد و در دقیقه ۸۲ جای خود را به عمر مرموش داد. با این حال، او پس از مسابقه تأکید کرد که از تعویض شدن ناراحت نیست و با لبخند گفت:

«احتمالاً فقط چند نفر از کسانی که فوتبال فانتزی بازی می‌کنند از این موضوع خوشحال نشدند!»

هالند در ادامه افزود:

«این برد خیلی مهم بود. بعد از شکست سخت مقابل استون‌ویلا لازم داشتیم دوباره به مسیر پیروزی برگردیم. فوق‌العاده بود که این کار را در خانه انجام دادیم.»

ستاره سیتی درباره نقش خود در تیم نیز گفت:

«در بازی قبلی گل نزدم، اما همیشه سعی می‌کنم به تیم کمک کنم، چه با گلزنی چه با جنگیدن در نبردهای فردی. هدف من همیشه همین است؛ کمک به تیم تا بهتر شود و برنده بماند.»

 

