به گزارش ایلنا، تیم بارسلونا تنها چند روز پس از شکست در ال‌کلاسیکو، امروز در ورزشگاه خانگی خود برابر الچه به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر ۱ به مسیر موفقیت بازگشت. شاگردان هانسی فلیک با این برد روحیه‌ای دوباره پیدا کردند و حالا برای دیدار اروپایی مقابل کلوب بروژ آماده می‌شوند.

فلیک در نشست خبری پس از بازی گفت:

«امروز نسبت به دیدارهای گذشته عملکرد بهتری داشتیم. تیم به صورت هماهنگ پرس می‌کرد و در مالکیت توپ هم موفق بود. دو گل نخست‌مان نتیجه همین فشار تیمی بود و این همان چیزی است که من دوست دارم در بارسا ببینم.»

سرمربی آلمانی درباره عملکرد حریف نیز اظهار داشت:

«الچه واقعاً خوب بازی کرد، ولی راستش را بخواهید چنین سطحی را از آن‌ها انتظار داشتم.»

او در ادامه درباره اهمیت این پیروزی توضیح داد:

«مهم‌ترین مسئله امروز کسب سه امتیاز بود. مقابل تیمی بازی کردیم که واقعاً برایش احترام قائلم. پرس شدیدی انجام دادیم، موقعیت‌های زیادی ساختیم و البته آن‌ها هم می‌توانستند یکی دو گل دیگر بزنند. اما قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم و از روند تیم راضی‌ام.»

فلیک در پایان با تمجید از مارکوس رشفورد و فران تورس گفت:

«مارکوس بازیکنی خاص است و امروز عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. از بازی او و فران تورس بسیار خوشحالم. دو، سه جلسه اخیر بهترین تمرینات ما در این فصل بود و نتیجه‌اش را در زمین دیدیم. نسبت به قبل یک یا دو گام جلوتر رفته‌ایم و این برای آینده امیدبخش است.»

