فلیک پس از برد برابر الچه: پرس تیمی و واکنش خوب به ال‌کلاسیکو، نکته مثبت امروز بود

فلیک پس از برد برابر الچه: پرس تیمی و واکنش خوب به ال‌کلاسیکو، نکته مثبت امروز بود
کد خبر : 1708567
سرمربی بارسلونا پس از پیروزی برابر الچه تأکید کرد که تیمش با واکنشی مثبت به شکست در ال‌کلاسیکو بازگشته و از عملکرد هماهنگ بازیکنانش در این دیدار رضایت کامل دارد.

به گزارش ایلنا،   تیم بارسلونا تنها چند روز پس از شکست در ال‌کلاسیکو، امروز در ورزشگاه خانگی خود برابر الچه به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر ۱ به مسیر موفقیت بازگشت. شاگردان هانسی فلیک با این برد روحیه‌ای دوباره پیدا کردند و حالا برای دیدار اروپایی مقابل کلوب بروژ آماده می‌شوند.

فلیک در نشست خبری پس از بازی گفت:

«امروز نسبت به دیدارهای گذشته عملکرد بهتری داشتیم. تیم به صورت هماهنگ پرس می‌کرد و در مالکیت توپ هم موفق بود. دو گل نخست‌مان نتیجه همین فشار تیمی بود و این همان چیزی است که من دوست دارم در بارسا ببینم.»

سرمربی آلمانی درباره عملکرد حریف نیز اظهار داشت:

«الچه واقعاً خوب بازی کرد، ولی راستش را بخواهید چنین سطحی را از آن‌ها انتظار داشتم.»

او در ادامه درباره اهمیت این پیروزی توضیح داد:

«مهم‌ترین مسئله امروز کسب سه امتیاز بود. مقابل تیمی بازی کردیم که واقعاً برایش احترام قائلم. پرس شدیدی انجام دادیم، موقعیت‌های زیادی ساختیم و البته آن‌ها هم می‌توانستند یکی دو گل دیگر بزنند. اما قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم و از روند تیم راضی‌ام.»

فلیک در پایان با تمجید از مارکوس رشفورد و فران تورس گفت:

«مارکوس بازیکنی خاص است و امروز عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. از بازی او و فران تورس بسیار خوشحالم. دو، سه جلسه اخیر بهترین تمرینات ما در این فصل بود و نتیجه‌اش را در زمین دیدیم. نسبت به قبل یک یا دو گام جلوتر رفته‌ایم و این برای آینده امیدبخش است.»

 

