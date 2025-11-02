خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش تند فن‌دایک به انتقاد وین رونی: این نوع حرف زدن تنبلانه است!

واکنش تند فن‌دایک به انتقاد وین رونی: این نوع حرف زدن تنبلانه است!
کد خبر : 1708565
لینک کوتاه کپی شد.

کاپیتان لیورپول در واکنش به انتقاد وین رونی درباره نبود رهبر در تیمش گفت این نوع اظهارنظرها سطحی و بی‌اساس است و سرخ‌پوشان با اتحاد از بحران عبور می‌کنند.

به گزارش ایلنا،  ویرژیل فن‌دایک، مدافع و کاپیتان تیم فوتبال لیورپول، پس از پیروزی تیمش برابر استون‌ویلا به موج انتقادها در هفته‌های اخیر پاسخ داد و به‌طور خاص از اظهارات وین رونی درباره نبود رهبری در جمع سرخ‌پوشان انتقاد کرد.

فن‌ دایک در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت:

«سال گذشته هیچ‌کدام از این صداها را نمی‌شنیدم. حالا که چند نتیجه مطلوب نداشتیم، ناگهان همه در مورد رهبری تیم صحبت می‌کنند. درباره بازیکنی که نام بردید باید بگویم او بدون تردید یک اسطوره است، اما این نوع انتقاد، تنبلانه و سطحی است.»

او با اشاره به شرایط اخیر لیورپول گفت:

«امروزه پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که هر کسی می‌تواند هر چه می‌خواهد بگوید. گاهی همین باعث می‌شود مسائل بی‌اهمیت بزرگ‌نمایی شوند. ما به عنوان تیم باید با این فضا کنار بیاییم و تمرکزمان را حفظ کنیم.»

کاپیتان لیورپول در ادامه برخی از انتقادهای مطرح‌شده علیه شاگردان آرنه اشلوت را «کاملاً مضحک» توصیف کرد و افزود:

«سال گذشته که شرایط خوب پیش می‌رفت، ما را رهبران واقعی می‌دانستند، اما حالا که اوضاع سخت شده، همه‌چیز برعکس شده است. این بخشی از فوتبال است و من به‌عنوان کاپیتان مسئولیت این فشار را می‌پذیرم.»

فن‌دایک در پایان تأکید کرد که تنها راه پاسخ به انتقادها، اتحاد درون تیمی و نمایش در زمین مسابقه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ