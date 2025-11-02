به گزارش ایلنا، ویرژیل فن‌دایک، مدافع و کاپیتان تیم فوتبال لیورپول، پس از پیروزی تیمش برابر استون‌ویلا به موج انتقادها در هفته‌های اخیر پاسخ داد و به‌طور خاص از اظهارات وین رونی درباره نبود رهبری در جمع سرخ‌پوشان انتقاد کرد.

فن‌ دایک در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت:

«سال گذشته هیچ‌کدام از این صداها را نمی‌شنیدم. حالا که چند نتیجه مطلوب نداشتیم، ناگهان همه در مورد رهبری تیم صحبت می‌کنند. درباره بازیکنی که نام بردید باید بگویم او بدون تردید یک اسطوره است، اما این نوع انتقاد، تنبلانه و سطحی است.»

او با اشاره به شرایط اخیر لیورپول گفت:

«امروزه پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که هر کسی می‌تواند هر چه می‌خواهد بگوید. گاهی همین باعث می‌شود مسائل بی‌اهمیت بزرگ‌نمایی شوند. ما به عنوان تیم باید با این فضا کنار بیاییم و تمرکزمان را حفظ کنیم.»

کاپیتان لیورپول در ادامه برخی از انتقادهای مطرح‌شده علیه شاگردان آرنه اشلوت را «کاملاً مضحک» توصیف کرد و افزود:

«سال گذشته که شرایط خوب پیش می‌رفت، ما را رهبران واقعی می‌دانستند، اما حالا که اوضاع سخت شده، همه‌چیز برعکس شده است. این بخشی از فوتبال است و من به‌عنوان کاپیتان مسئولیت این فشار را می‌پذیرم.»

فن‌دایک در پایان تأکید کرد که تنها راه پاسخ به انتقادها، اتحاد درون تیمی و نمایش در زمین مسابقه است.

انتهای پیام/