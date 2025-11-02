تداوم نیمکتنشینی محمدمهدی زارع در روسیه
تیم اخمت گروزنی در ادامه نتایج ضعیف خود در لیگ برتر روسیه، امروز در دیداری خارج از خانه مقابل بالتیکا با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا همچنان از جمع مدعیان فاصله بگیرد.
به گزارش ایلنا، در این مسابقه که از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه روستک آرنا برگزار شد، محمدمهدی زارع مدافع ایرانی اخمت گروزنی مانند هفتههای گذشته در فهرست نفرات ذخیره حضور داشت اما فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکرد.
زارع که در دیدار مرحله گروهی جام حذفی روسیه برابر اورنبورگ به طور کامل به میدان رفت، پس از آن دیگر در ترکیب تیمش دیده نشده و امروز نیز برای ششمین بازی پیاپی روی نیمکت نشست.
یاران زارع با این شکست، آمار ضعیف خود را در شش مسابقه اخیر به چهار باخت و یک تساوی رساندند و با ۱۶ امتیاز در رتبه نهم جدول باقی ماندند؛ در حالی که با پیروزی در این دیدار میتوانستند تا جایگاه هفتم صعود کنند.