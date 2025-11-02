افشای جنجالی در مستند جدید آلمان؛
ادعای رشوه و نقش مافیا در قهرمانی ناپولیِ مارادونا
در مستند تازه شبکه آلمانی ARD با عنوان صعود و سقوط اشتوتگارت، ادعایی جنجالی درباره فینال جام یوفای ۱۹۸۹ مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، در قسمت نخست مستند جدید شبکه آلمانی ARD به نام «صعود و سقوط اشتوتگارت»، نگاهی به فصل ۸۹-۱۹۸۸ تیم اشتوتگارت و حضور تاریخی این تیم در فینال جام یوفا شده است؛ فینالی که مقابل ناپولیِ دیهگو مارادونا برگزار شد و با شکست ۲ بر ۱ نماینده آلمان در بازی رفت همراه بود.
اما در این مستند، نکتهای جنجالی دوباره بر سر زبانها افتاده است. مارگیت مایر فورفلدر، همسر رئیس وقت باشگاه اشتوتگارت، مدعی میشود:
«به داور رشوه داده بودند؛ میگفتند برایش یک خانه خریدهاند!»
اشاره او به گراسیموس جرماناکوس، داور یونانی دیدار رفت در ناپل است؛ داوری که به گفته بازیکنان اشتوتگارت، با تصمیمات بحثبرانگیزش نتیجه را به سود ناپولی تغییر داد.
کارل آلگوور، ستاره وقت اشتوتگارت، نیز در این مستند میگوید:
«در ناپل سازمانهایی هستند که معروفاند... مطمئنم مافیا کاری کرد تا داور به نفعشان قضاوت کند!»
در آن مسابقه، داور یک پنالتی مشکوک برای ناپولی گرفت که مارادونا آن را گل کرد؛ در حالی که پیش از آن، توپ را با دست کنترل کرده بود. همچنین گیدو بوخفالد، مدافع اشتوتگارت، با دریافت کارت زردی بحثبرانگیز بازی برگشت را از دست داد.
بوخفالد در این باره میگوید:
«کاریکا خودش را زمین انداخت و داور فریب خورد. همه میدانستند من در آستانه محرومیتم؛ کارت زردش از پیش برنامهریزی شده بود.»
اشتوتگارت در بازی برگشت ۳-۳ مساوی کرد و جام از دستش رفت. با این حال، پس از گذشت بیش از ۳۵ سال، همچنان این پرسش در ذهن هواداران آلمانی باقی است:
آیا قهرمانی ناپولی در جام یوفا حاصل درخشش مارادونا بود یا نفوذ مافیا؟