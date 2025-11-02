به گزارش ایلنا، تراکتور تبریز پس از دو تساوی در آغاز رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، هفته گذشته موفق شد با نمایشی یک‌طرفه از سد شارجه امارات عبور کند و با ۵ امتیاز در رتبه پنجم جدول گروه خود قرار گیرد. شاگردان دراگان اسکوچیچ اکنون در شرایطی به مصاف الشرطه عراق می‌روند که برای افزایش شانس صعود، تنها به برد خانگی فکر می‌کنند.

اسکوچیچ که در بازی اخیر تیمش در لیگ برتر برابر پرسپولیس در ثانیه‌های پایانی پیروزی را از دست داد، قصد دارد با کسب سه امتیاز در تبریز بار دیگر تیمش را به مسیر موفقیت بازگرداند.

در ترکیب احتمالی تراکتور، صادق محرمی یکی از چهره‌های مورد توجه است. مدافع راست پای ملی‌پوش تراکتور پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، کم‌کم به شرایط ایده‌آل رسیده و در دو بازی اخیر در ترکیب اصلی حضور داشته است. با این حال، طبق شنیده‌ها احتمال دارد اسکوچیچ در دیدار مقابل الشرطه از او در سمت چپ دفاعی استفاده کند؛ تصمیمی که در صورت اجرا، باعث بازگشت دانیال اسماعیلی‌فر به پست تخصصی‌اش در سمت راست خواهد شد.

تراکتور با حمایت هواداران پرشورش امیدوار است با تکرار عملکرد درخشان دیدار گذشته، برابر نماینده عراق به پیروزی برسد و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

